Misterija uspravnog sna u moru: Naučnici otkrili kako kitovi ulješure spavaju ispod same površine

Naučnici su istražili kako ulješure spavaju uspravno ispod površine, šta je to što ih održava.

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Kako spavaju morske životinje vjerovatno je jedno od najčešćih pitanja koje deca postave roditelji nakon odmora i prvog susreta sa delfinima i ostalim morskim svijetom.

Prava je misterija, ali i pitanje kojim su se naočnici godinama bavili kako bi stigli do zaključka. Ulješure su jedna od poznatih vrsta kitovakoja se odmara u uspravnom položaju, sa glavom okrenutom ka površini vode, a naučnici su, nakon što je sada već davne 2008. godine zabilježeno njihovo čudno ponašanje, istraživali i došli do zaključka da oni tako odmaraju zahvaljujući ispuštanju mjehurića gasa.

Naučnici smatraju da im boravak neposredno ispod površine mora omogućava mirniji san, jer ih štiti od talasa, a istovremeno izbjegavaju dodatni utrošak energije koji bi bio potreban za spuštanje na veće dubine.

Kako uspijevaju da zadrže taj položaj?

Ono što je izazivalo nedoumice i naučnicima jeste kako uspijevaju da spavaju i odmaraju u tom položaju, a prema najnovijoj studiji naučnika sa Univerziteta Sent Endruz u Škotskoj i Univerziteta u Nojšatelu u Francuskoj, otkriveno je da ulješure ispuštaju mjehuriće gasa, čime održavaju neutralnu plovnost.

Patrik Miler iz Jedinice za istraživanje morskih sisara pri Univerzitetu Sent Endruz objasnio je da je glavni izazov regulisanje prirodne plovnosti životinja, na koju utiču gasovi u njihovom tijelu.

"Ispuštanjem vazduha smanjuje se pozitivna plovnost životinje, pa se usporava njeno izranjanje ka površini", rekao je.

"Svaki ispušteni mehurić usporava izranjanje"

Dodao je da se ulješure prilikom spuštanja na dubinu na kojoj će se odmarati u početku nalaze u položaju sa glavom okrenutom nadole, ali se zatim polako okreću tako da im je glava usmjerena nagore.

"Nakon što zauzmu uspravan položaj, i dalje se polako podižu ka površini. To sprječavaju ispuštanjem mjehurića. Svaki ispušteni mjehurić usporava njihovo izranjanje i pomaže im da ostanu neposredno ispod površine", rekao je Miler.

Podaci za istraživanje prikupljeni su pomoću malih uređaja, pričvršćenih za ulješure uz obalu Norveške, koji su snimali zvukove i trodimenzionalno kretanje životinja, kao i karakteristične zvukove mjehurića.

Na osnovu tih podataka izradili su računarsku simulaciju koja je uzela u obzir gustinu tkiva, otpor vode i količinu gasova u tijelu životinja.

Simulacija je potvrdila da ispuštanje mjehurića smanjuje pozitivnu plovnost ulješura i omogućava im da ostanu potopljene tokom odmora.