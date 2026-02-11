Naučnici otkrili tajni jezik kitova ubica: Jato koje je napadalo jahte komunicira potpuno drugačije

Naučnici su kod jednog jata kitova ubica otkrili potpuno novi dijalekat, toliko različit da se poredi sa otkrićem novog jezika.

Utvrđeno je da orke koje napadaju jahte koriste potpuno novi jezik kakav naučnici do sada nisu zabilježili.

Kitovi ubice, koji su tehnički najveći pripadnici porodice okeanskih delfina, vrhunski su predatori u okeanima. Love sve - od haringi do plavih kitova, pa čak i velikih bijelih ajkula - i nemaju prirodne neprijatelje.

Čini se da ništa nije sigurno pred orkama, jer njihova inteligencija, ogromna fizička snaga i brzina čine ove životinje zastrašujuće efikasnim lovcima.

Posljednjih godina to je uključivalo i napade na jahte, koje je sprovodio jedan poseban jato orki, što je izazvalo viralne komentare na društvenim mrežama o superbogatima.

Jato u blizini Gibraltara predvodila je ženka po imenu Vajth Gladis, a njegovi članovi bili su neuobičajeno tihi za orke, koje su inače vrlo glasne životinje, prenosi Unilad.

Orke su izrazito društvene i obično žive u jatima koje predvode ženke, pri čemu se u velikoj mjeri oslanjaju na glasovnu komunikaciju. Zbog svoje visoke inteligencije, orke imaju složene vokalizacije za koje su naučnici primijetili da se razlikuju u zavisnosti od populacije.

Ne samo to, već susjedne populacije ponekad imaju i sličnosti u oglašavanju, što ukazuje na postojanje dijalekata i otvara fascinantno pitanje da li se različite grupe orki međusobno razumiju.

Orke nisu jedina vrsta sa ovakvom osobinom - i kitovi ulješure, koji imaju najveći mozak među svim životinjama, takođe pokazuju "dijalekte".

Međutim, naučnici su sada identifikovali novi dijalekat upravo kod jata koje je napadalo jahte, uporedivši to otkriće sa pronalaskom potpuno novog jezika.

Reno de Stefnis, morski biolog, rekao je za The Times: "Ove orke proučavamo već 30 godina. Do sada se smatralo da su veoma tihe. Ali sada smo shvatili da su njihovi pozivi potpuno, potpuno drugačiji od svih drugih. To je kao da iznenada otkrijete novi (ljudski) jezik usred Evrope."

Koliko se ove orke zapravo razlikuju od drugih populacija? De Stefnis je objasnio da je razlika ogromna i nagovijestio da je vrlo malo verovatno da bi se međusobno razumjele sa drugim grupama.

"To je kao razlika između arapskog i latinskog jezika", rekao je.

Studija o ovim orkama objavljena je u časopisu Journal of Marine Science and Engineering i identifikovala je pozive koje koristi oko 40 orki koje se kreću od Gibraltarskog moreuza do atlantske obale Iberijskog poluostrva, a povremeno i sve do Lamanša.

Samo oko 15 od njih učestvuje u napadima na jahte, koji su obuhvatili oko 700 incidenata, pri čemu je potopljeno više jedrilica.

U divljini nikada nije zabilježen slučaj da su orke smrtonosno napale čoveka, iako su orke u zatočeništvu ubijale ljude.

