Jutarnje glavobolje se ne javljaju "same od sebe": 7 mogućih razloga zašto imate bol čim otvorite oči

Ukoliko se ujutu često budite sa glavoboljom, razlog nije uvijek stres, neprospavana noć ili vrijeme provedeno ispred ekrana.

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Ustajete ujutru sa glavoboljom i već nakon nekoliko minuta znate da to neće biti dobar dan. Ponekad je bol tup, drugi put pulsira u sljepoočnicama ili se pojavi čim otvorite oči. Lako je pretpostaviti da su krivi stres, kratak san ili još jedna noć provedena ispred ekrana.

Problem je u tome što jutarnje glavobolje mogu da imaju znatno složeniju pozadinu. Ponekad su povezane sa migrenom ili napetošću mišića tokom spavanja, drugi put sa visokim pritiskom, apnejom ili večernjim navikama koje organizam "naplaćuje" tek ujutru. Postoje i situacije u kojima bol nakon buđenja postaje signal koji zahtijeva detaljniju dijagnostiku.

Koji su uzroci jutarnje glavobolje?

1. Primarne glavobolje

Jutarnju glavobolju je lako povezati sa neprospavanom noći ili premorenošću, ali uzroci ovih tegoba mogu da budu znatno složeniji. Kod mnogih ljudi, tegobe koje se javljaju odmah nakon buđenja, povezane su sa tzv. primarnim glavoboljama, oboljenjima kod kojih bol nije simptom druge bolesti, već sam po sebi predstavlja zdravstveni problem. Najčešće je riječ o migreni, tenzionoj glavobolji i rjeđim poremećajima povezanim sa ritmom spavanja i budnosti.

Migrena se vrlo često javlja upravo rano ujutru ili nakon buđenja, što je povezano sa hormonalnim promjenama, aktivnošću nervnog sistema i napetošću krvnih sudova koji se prirodno dešavaju u to doba dana.

S druge strane, klaster glavobolja ima jasnu vezu sa dnevnim ritmom. Napadi se često javljaju u isto vrijeme, obično noću ili rano ujutru, i mogu da vas probude iz sna. Naučnici to povezuju sa radom hipotalamusa, dijela mozga odgovornog za regulaciju sna i biološkog sata. Veoma čest uzrok jutarnjeg bola je i tenziona glavobolja.

Hronični stres, napetost mišića vrata, škrgutanje zubima ili neudoban položaj tokom spavanja dovode do toga da se bol pojavi čim se probudite. Problem dodatno pokreće začarani krug - lošiji san pojačava bol, a bol otežava regeneraciju.

Znatno rjeđi uzrok jutarnjih tegoba je hipnička glavobolja, koju ponekad nazivaju "budilnik" glavoboljom. Javlja se isključivo tokom spavanja, često u isto vrijeme noću, uglavnom kod starijih osoba. Iako mehanizam ovog poremećaja nije potpuno razjašnjen, mnogo toga ukazuje na vezu sa poremećajima dnevnog ritma i lučenjem melatonina.

2. Promjene intrakranijalnog pritiska

Jutarnje glavobolje mogu da budu povezane i sa promjenama intrakranijalnog pritiska, odnosno pritiska tečnosti koja okružuje mozak i kičmenu moždinu. U ležećem položaju, naročito tokom spavanja, pomenuti pritisak prirodno blago raste. Kod osoba kod kojih je on već povišen (npr. zbog poremećaja u oticanju cerebrospinalne tečnosti), bol ujutru može biti znatno jači. Dešava se i suprotna situacija - prenizak pritisak, najčešće povezan sa curenjem tečnosti. U tim slučajevima bol se obično pojačava nakon ustajanja iz kreveta i postepeno raste tokom dana.

3. Arterijska hipertenzija (visok pritisak)

Kada govorimo o faktorima koji doprinose jutarnjim glavoboljama, ne smijemo da zaobiđemo hipertenziju (prije svega kada su vrijednosti pritiska veoma visoke). Na ovo ukazuje bol koji se javlja ujutru i postepeno nestaje tokom dana. Značaj ima i poremećaj mehanizma snižavanja pritiska tokom noći. Krvni sudovi i nervni sistem su tada satima pod većim opterećenjem, što kod nekih osoba podstiče jutarnje bolove. Ovaj mehanizam se često primjećuje kod pacijenata sa opstruktivnom apnejom u snu.

4. Apneja u snu

Upravo je opstruktivna apneja jedan od najčešćih uzroka jutarnjih glavobolja povezanih sa snom. Ponavljani prekidi disanja tokom noći dovode do nedostatka kiseonika i porasta ugljen-dioksida u krvi, što utiče i na krvne sudove i na intrakranijalni pritisak. Rezultat može biti tup, razliven bol odmah po buđenju. Često ga prate i suva usta, bol u grlu ili osjećaj neispavanosti uprkos dugom snu.

5. Problemi psihičke prirode

Jutarnje glavobolje se sve češće analiziraju u kontekstu mentalnog zdravlja. Nije riječ samo o stresu, već o složenim vezama između sna, emocija i načina na koji mozak obrađuje bol. Poznato je da se migrena i tenzione glavobolje češće javljaju kod osoba sa anksioznim poremećajima i depresijom. Slična povezanost primijećena je i kod bolova nakon buđenja. Istraživanja pokazuju da se osobe sa hroničnim jutarnjim bolovima češće bore sa pojačanom psihičkom napetošću, anksioznošću ili lošim raspoloženjem.

6. Supstance i navike

Ono što radite uveče, može da odjekne ujutru. Vjerovatno znate osjećaj kada se nakon večeri uz alkohol probudite sa glavoboljom. Alkohol remeti san, podstiče dehidrataciju i može da snizi nivo šećera u krvi, a svaki od tih mehanizama može da izazove bol. Sličan efekat može da ima i kofein. Njegov višak ili naglo ostavljanje često završavaju bolom nakon buđenja. Takođe, redovna upotreba lijekova protiv bolova može da dovede do tzv. rebound bolova - organizam reaguje bolom kada tokom noći koncentracija lijeka počne da opada.

7. Tumor mozga

Iako se dešava znatno rjeđe, jutarnje glavobolje mogu da budu povezane i sa tumorom mozga. Na to mogu da ukažu tegobe koje se pojačavaju rano ujutru, tokom ležanja, kašljanja ili saginjanja (zbog rasta pritiska u lobanji). Ipak, sam bol je rijetko jedini simptom. Obično ga prate mučnina, povraćanje ili neurološki simptomi poput poremećaja vida, ravnoteže ili slabosti ekstremiteta. Važno je zapamtiti da velika većina jutarnjih glavobolja nema veze sa tumorom, ali hronični simptomi uvijek zahtijevaju stručnu dijagnostiku.

(MONDO)