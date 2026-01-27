Zašto osjećate bol iznad očiju? Mnoge od glavnih okidača ove glavobolje možete i sami da ublažite

Različite vrste glavobolja mogu da izazovu bol iznad očiju.

Bol iznad očiju može da bude izazvan migrenom, infekcijama sinusa ili naprezanjem očiju usljed dugotrajnog gledanja u ekran, piše Health. Jake glavobolje takođe mogu da dovedu do ove vrste bola.

Jedan od glavnih okidača za bol iznad očiju je prenos signala bola putem trigeminalnog živca. Ovaj živac ima tri grane koje se prostiru po glavi, a jedna od njih povezana je sa očima.

Okidači za glavobolju iznad očiju razlikuju se od osobe do osobe i zavise od vrste glavobolje.

Uobičajeni okidači glavobolje uključuju:

konzumiranje alkohola i cigareta,

jaku svjetlost ili glasan zvuk,

depresiju, anksioznost ili stres,

hranu bogatu nitritima, poput slanine i suhomesnatih proizvoda,

velike nadmorske visine,

toplo vrijeme ili tople kupke,

nedostatak sna,

preskakanje obroka,

fizičku aktivnost.

Kako da ublažite glavobolju iznad očiju?

Glavobolje iznad očiju mogu da se liječe na više načina.

Možete da pokušate sa kućnim metodama za ublažavanje simptoma:

Smanjite vrijeme provedeno ispred ekrana kod tenzijskih glavobolja. Pijte dovoljno tečnosti. Stavite hladnu oblogu na čelo. Odmorite se u tihoj prostoriji sa zatvorenim očima. Kod migrena, razmotrite suplemente vitamina B2 ili magnezijuma.

Kada treba da se javite ljekaru?

Većina glavobolja koje izazivaju bol iznad očiju ne zahtijeva medicinsku pomoć i prolazi uz kućne metode ili promjene životnih navika. Ipak, u nekim slučajevima bol iznad očiju može da ukaže na ozbiljniji problem.

Odmah se obratite ljekaru ako imate glavobolju praćenu sljedećim simptomima:

grčevi,

povišena tjielesna temperatura,

glavobolja koja se vremenom pogoršava,

mučnina ili povraćanje,

bol praćen konfuzijom, duplim vidom ili gubitkom svijesti, naročito ako je to prva ili najjača glavobolja koju ste ikada imali,

izražena slabost,

ukočen vrat.

Savjeti za prevenciju glavobolje

Prevencija glavobolje iznad očiju može da pomogne da izbjegnete simptome koji ometaju svakodnevni život.

Praćenje okidača može da vam pomogne da prepoznate koje aktivnosti ili namirnice treba da izbjegavate, kao i da uočite da li se glavobolje javljaju u određeno doba dana.

Tehnike za upravljanje stresom, poput fizičke aktivnosti, meditacije i redovnog rasporeda spavanja, mogu da pomognu u sprečavanju pojedinih glavobolja, naročito migrene.

Postoje i lijekovi koji smanjuju jačinu i učestalost određenih vrsta glavobolja, ali prije upotrebe, obavezno se posavjetujte sa ljekarom.

(MONDO)