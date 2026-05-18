Šta se zaista dešava kada prestanete da jedete gluten? Mnogi iste promjene primijete poslije samo 2 sedmice

Šta se dešava telu kada izbacite gluten na dvije nedjelje? Mnogi primećuju manje nadutosti, više energije i lakše varenje.
Sve više ljudi poslednjih godina pokušava da izbaci gluten iz ishrane, makar na kratko. Dok jedni tvrde da se osjećaju lakše i imaju više energije, drugi ne primijećuju gotovo nikakvu razliku. Ipak, nutricionisti upozoravaju da tijelo kod određenih osoba može veoma brzo da reaguje na promjene u ishrani, posebno kada se smanje peciva, tjestenina i industrijski proizvodi.
Gluten je protein koji se nalazi u pšenici, raži i ječmu, a najčešće ga unosimo kroz hleb, peciva, paste i grickalice. Kod osoba koje imaju celijakiju ili intoleranciju na gluten, organizam može burno da reaguje, ali i ljudi bez dijagnoze ponekad prijavljuju određene promjene nakon njegovog izbacivanja.
Prve promjene najčešće se vide na stomaku
Mnogi ljudi već posle nekoliko dana primjećuju manje nadutosti i osjećaj lakoće nakon obroka. Razlog je to što izbjacivanje glutena često znači i smanjen unos industrijske hrane, peciva i tijesta koji mogu da opterete varenje.
Kod nekih osoba mogu se smanjiti:
- nadutost,
- gasovi,
- osjećaj težine poslije jela,
- usporeno varenje.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da problem nije uvijek sam gluten, već često i način ishrane u cjelini.
Neki ljudi imaju više energije
Osobe koje su osjetljive na gluten ponekad prijavljuju da imaju više energije i manje umora tokom dana. Kada organizam bolje vari hranu, tijelo može efikasnije da koristi hranljive materije, što utiče i na opšte stanje organizma.
Pojedini ljudi navode i:
- bolju koncentraciju,
- manje pospanosti poslije obroka,
- bolji kvalitet sna.
Moguće su i promjene na koži
Kod određenih osoba mogu se smanjiti iritacije kože, crvenilo ili sitne nepravilnosti na licu. Nutricionisti objašnjavaju da smanjenje upalnih procesa u organizmu nekada može da utiče i na izgled kože.
Ipak, važno je znati da izbacivanje glutena nije univerzalno rješenje za probleme sa kožom i da rezultati nisu isti kod svih.
Ne treba bez razloga potpuno izbacivati gluten
Stručnjaci upozoravaju da potpuno izbjacivanje glutena nije neophodno za svakoga. Integralne žitarice koje sadrže gluten mogu biti važan izvor vlakana, vitamina i minerala.
Ako osoba sumnja na intoleranciju ili osjetljivost na gluten, preporuka je da se prvo posavetuje sa ljekarom ili nutricionistom, umjesto da samostalno uvodi stroge restrikcije.