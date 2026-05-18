Šta se zaista dešava kada prestanete da jedete gluten? Mnogi iste promjene primijete poslije samo 2 sedmice

Šta se dešava telu kada izbacite gluten na dvije nedjelje? Mnogi primećuju manje nadutosti, više energije i lakše varenje.

Izvor: Farknot Architect/Shutterstock

Sve više ljudi poslednjih godina pokušava da izbaci gluten iz ishrane, makar na kratko. Dok jedni tvrde da se osjećaju lakše i imaju više energije, drugi ne primijećuju gotovo nikakvu razliku. Ipak, nutricionisti upozoravaju da tijelo kod određenih osoba može veoma brzo da reaguje na promjene u ishrani, posebno kada se smanje peciva, tjestenina i industrijski proizvodi. Gluten je protein koji se nalazi u pšenici, raži i ječmu, a najčešće ga unosimo kroz hleb, peciva, paste i grickalice. Kod osoba koje imaju celijakiju ili intoleranciju na gluten, organizam može burno da reaguje, ali i ljudi bez dijagnoze ponekad prijavljuju određene promjene nakon njegovog izbacivanja. Prve promjene najčešće se vide na stomaku Mnogi ljudi već posle nekoliko dana primjećuju manje nadutosti i osjećaj lakoće nakon obroka. Razlog je to što izbjacivanje glutena često znači i smanjen unos industrijske hrane, peciva i tijesta koji mogu da opterete varenje. Kod nekih osoba mogu se smanjiti:

nadutost,

gasovi,

osjećaj težine poslije jela,

usporeno varenje.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da problem nije uvijek sam gluten, već često i način ishrane u cjelini.

Neki ljudi imaju više energije

Osobe koje su osjetljive na gluten ponekad prijavljuju da imaju više energije i manje umora tokom dana. Kada organizam bolje vari hranu, tijelo može efikasnije da koristi hranljive materije, što utiče i na opšte stanje organizma.

Pojedini ljudi navode i:

bolju koncentraciju,

manje pospanosti poslije obroka,

bolji kvalitet sna.

Srećna zena

Izvor: Shutterstock

Moguće su i promjene na koži

Kod određenih osoba mogu se smanjiti iritacije kože, crvenilo ili sitne nepravilnosti na licu. Nutricionisti objašnjavaju da smanjenje upalnih procesa u organizmu nekada može da utiče i na izgled kože.

Ipak, važno je znati da izbacivanje glutena nije univerzalno rješenje za probleme sa kožom i da rezultati nisu isti kod svih.

Devojka ima crvenilo na licu

Izvor: Shutterstock

Ne treba bez razloga potpuno izbacivati gluten

Stručnjaci upozoravaju da potpuno izbjacivanje glutena nije neophodno za svakoga. Integralne žitarice koje sadrže gluten mogu biti važan izvor vlakana, vitamina i minerala.

Ako osoba sumnja na intoleranciju ili osjetljivost na gluten, preporuka je da se prvo posavetuje sa ljekarom ili nutricionistom, umjesto da samostalno uvodi stroge restrikcije.