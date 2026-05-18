Hor "Banjalučanke" osvojio zlatnu medalju u Finskoj

Ženski kamerni hor "Banjalučanke" iz Banjaluke osvojio je zlatnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike na Internacionalnom horskom takmičenju "Nordik vojsis kompetišn" (Nordic voices competition) u Finskoj.

Dirigent Mladen Matović rekao je Srni da je ponosan jer su "Banjalučanke" na još jednom značajnom takmičenju uspjele da održe kontinuitet kvalitetnih takmičarskh nastupa na međunarodnoj horskoj sceni.

"U našoj takmičarskoj kategoriji nastupilo je najviše horova, tako da titula pobjednika kategorije ovog puta za nas ima još veći značaj. Čestitam svim članicama ansambla za još jedno reprezentativno predstavljanje naše kulture i umjetnosti, te za veliki trud, ljubav i posvećenost koji su utkani u ovo 21. međunarodno priznanje našem horu", istakao je Matović.

On je dodao da su nastupi u dvorani "Sibelijus" u Lahti bili jedinstveno iskustvo za članove hora.

"Veoma pozitivne reakcije publike, kolega dirigenata i žirija predstavljaće dodatno ohrabrenje i motivaciju da u budućnosti budemo još bolji", rekao je Matović.

On je naveo i da je pred "Banjalučankama" sada kratka pauza, nakon koje slijedi nastavak koncertno-takmičarske sezone, u kojoj su prve značajnije aktivnosti učešće i nastup u okviru obilježavanja Svjetskog dana muzike, snimanje novog kompakt diska, a potom i učešće na takmičenju u Veneciji.

Takmičenje je održano od 14. do 18. maja u Lahti, u organizaciji Svjetske horske asocijacije "Interkultur".

Hor "Banjalučanke" ostvario je tokom prethodnih 15 godina najznačajnije rezultate u svojoj istoriji osvojivši zlatne medalje na takmičenjima u Lincu, Amsterdamu, Veneciji, Malti, Budimpešti, Barseloni, Magdeburgu, Kalamati, Rivi del Gardi i Rimu.

Dva olimpijska srebra osvojena su na horskim olimpijadama u Kini i SAD, dok najveći uspjeh predstavlja osvajanje tri uzastopne olimpijske zlatne medalje na svjetskim horskim olimpijadama u Rigi, Sočiju i Južnoafričkoj Republici.