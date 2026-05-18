Ljudi masovno sipaju prašak za veš na terasu: Ovaj trik rješava problem koji nervira svako domaćinstvo

Viralni trik sa praškom za veš zaludio je ljude širom svijeta. Stručnjaci otkrivaju kako pravilno očistiti terasu, ukloniti mahovinu i zaštititi površine tokom proleća i leta.

Izvor: AI info/ Lepa&Srećna

Interesovanje za čišćenje terasa posljednjih nedjelja naglo je poraslo, a prema podacima koje prenosi Yell, pretrage na Guglu za izraz "kako očistiti terasu" skočile su za čak 90% u posljednje dvije nedjelje. Istovremeno, pretrage za "kako očistiti pločice na terasi" povećane su za 60%.

Bilo da pripremate vrt za druženja, roštilje i ispijanje kafe na otvorenom ili samo želite uredniji spoljašnji prostor, stručnjaci tvrde da nekoliko jednostavnih trikova može napraviti ogromnu razliku.

Koliko često treba prati terasu?

Za većinu domaćinstava dovoljno je detaljno čišćenje dva puta godišnje - jednom u rano proljeće i drugi put tokom jeseni.

Ipak, tokom toplijih mjeseci preporučuje se lagano održavanje na svake dvije do tri nedjelje kako bi se spriječilo nakupljanje prljavštine, algi i mahovine.

Poseban problem predstavljaju terase koje se nalaze u hladu ili ispod drveća jer su mnogo podložnije stvaranju zelenih naslaga i klizavih površina.

Stručnjaci savjetuju jednostavnu mješavinu sirćeta i vode koja se nanosi četkom za ribanje svakih nekoliko nedjelja jer može uspješno spriječiti razvoj algi i mahovine tokom cijele sezone.

Proleće je idealno vrijeme za veliko čišćenje

Stručnjaci ističu da je upravo proljeće najbolji trenutak za temeljno sređivanje terasa jer su površine nakon zime pune vlage, fleka i ostataka nečistoće.

Savjetuju da čišćenje obavljate tokom suvog i umjereno toplog dana. Prejako sunce može prebrzo osušiti sredstva za čišćenje i ostaviti tragove, dok kiša može sprati preparate prije nego što počnu da djeluju.

Ni jesenje čišćenje ne bi trebalo preskakati jer pomaže da se spriječi zadržavanje vlage tokom zime, što kasnije može dovesti do klizavih površina, pucanja materijala i oštećenja izazvanih smrzavanjem.

Prašak za veš protiv mahovine i korova

Društvene mreže posljednjih mjeseci preplavili su savjeti za brzo i jeftino čišćenje terasa. Jedan od najpopularnijih trikova podrazumijeva posipanje praška za veš po kamenim pločama terase kako bi se uklonili mahovina i korov. Nakon toga se čeka kiša ili se površina dodatno ispira vodom.

Sirće i soda bikarbona za tvrdokorne fleke

Mnogi korisnici preporučuju mješavinu bijelog sirćeta i vode u razmeri 1:1, dok drugi koriste sodu bikarbonu pomiješanu s vodom.

Smjese se ostavljaju da djeluju između 15 i 20 minuta, a zatim se terasa snažno izriba četkom.

Za ljude koji žive u zgradama posebno je popularan adapter za crijevo koji se može povezati sa slavinom u kupatilu ili kuhinji. Na taj način moguće je lako prati balkon ili terasu čak i kada ne postoji spoljni priključak za vodu.

Dimer i jaka četka

Još jedna metoda koja se često dijeli na društvenim mrežama uključuje toplu vodu pomiješanu sa Dimerom i snažno ribanje čvrstom četkom prije završnog ispiranja.

Za razliku od kamenih i betonskih površina, drvene terase zahtijevaju mnogo pažljivije održavanje, naročito ako su napravljene od prirodnog drveta.

Zbog toplijeg vremena interesovanje za održavanje drvenih terasa posljednjih nedjelja poraslo je za skoro 50%. Stručnjaci preporučuju da se najprije uklone lišće i prljavština metlom, a zatim da se površina opere blagim sapunom ili posebnim sredstvom za drvene terase.

Vrlo je važno da se ribanje obavlja isključivo u smjeru godova drveta kako ne bi došlo do oštećenja površine.

Kada se terasa potpuno osuši, savjetuje se nanošenje ulja, lazure ili zaštitnog premaza koji će drvo štititi od vlage i UV zračenja tokom proleća i ljeta. Redovno održavanje ne poboljšava samo izgled terase, već značajno produžava njen vijek trajanja i smanjuje rizik od pucanja, savijanja i truljenja drveta, piše Žena.

Stručnjaci savjetuju i da se prosuta pića, hrana i masnoća očiste odmah kako ne bi ostali trajni tragovi.

Spoljašnji tepisi i prostirke takođe mogu zaštititi površine na mjestima koja se najviše koriste ili ispod baštenskog namještaja, čime se smanjuje habanje i olakšava održavanje čistoće tokom cijele sezone.