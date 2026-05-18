Ovogodišnji "Imperativ" donosi više od 40 programa: Književnost, film, poezija i razgovori o društvu

Deveti regionalni festival književnosti „Imperativ“ biće održan od 30. maja do 3. juna u Banskom dvoru pod sloganom „Okreni list“, uz bogat program i gostovanja značajnih regionalnih pisaca, pjesnika i umjetnika.

Izvor: Imperativ, Borislav Brezo

Deveti regionalni festival književnosti "Imperativ", koji će biti održan od 30. maja do 3. juna u Banskom dvoru ove godine donosi bogat program pod sloganom „Okreni list“, uz gostovanja regionalno značajnih pisaca, pjesnika i umjetnika, kao i niz novih sadržaja posvećenih književnosti, filmu i kulturi.

Ovogodišnji „Imperativ“ počeo je nešto ranije kroz uvodni program „Imperativ intro“, u okviru kojeg je krajem aprila održana radionica „Od proze do drame i scenarija - vještine adaptacije“. Radionicu su vodile dramaturškinje Katarina Mitrović i Vida Davidović, s ciljem da domaći autori steknu osnovna dramaturška i scenaristička znanja.

Uoči zvaničnog otvaranja festivala, 19. maja u okviru programa „Poeziju će svi čitati“ biće predstavljena nova zbirka poezije Tanje Stupar Trifunović „Život se odvija na rubovima“, dok će izbor poezije predstaviti Mihaela Šumić. Takođe, 27. maja publika će imati priliku da razgovara sa makedonskom književnicom Rumena Bužarovska.

Organizator festivala je Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti Imperativ, a ovogodišnji slogan „Okreni list“ nosi poruku otpora površnosti i vraćanja prostora kulturi, znanju i istinskim vrijednostima.

Tokom festivala u Banjaluci će boraviti i pisac i urednik Drago Glamuzina kao gost rezidencije za pisce i prevodioce.

Programski sadržaj podijeljen je u više cjelina. U programu „Razgovor sa piscem“ učestvovaće Vesna Goldsvorti, Darko Tuševljaković, Slađana Nina Perković, Enes Halilović, Oto Horvat i Fedor Marjanović.

Program „Note i slova“ biće posvećen kulturi i duhu osamdesetih godina, a o tom periodu govoriće Snježana Banović, Miljenko Jergović i Petar Janjatović. Veče će voditi novinar Branislav Predojević, dok će za muzički dio programa biti zaduženi Sanja i Vanja, Dragan Moconja i Vanja Cvijanović. U okviru istog programa o životu i radu Frank Zappa govoriće Ivan Sršen, dok će strip „Led Cepelin u stripovima“ predstaviti izdavač Zoran Pejić.

U programu „Poeziju će svi čitati“ biće predstavljena zbirka Đorđa Krajišniak „Mali svakodnevni padovi“, kao i scenski prikaz poezije Milkice Marjanović „Kroz pomračenja do odsjaja“. Spoken word umjetnica Ena Rajić izvešće autorski satirično-poetski šou „Bez dlake na jeziku“ i predstaviti zbirku „Razmrljane boje nevremena“.

Ljubitelji filma u Art bioskopu moći će pogledati dokumentarne filmove „Otadžbina pjesnika – Aleksa Šantić“, autora Branka Lazića i Saše Berendike, kao i film „Magla u rukama“ autorke Milane Majar o Đuri Damjanoviću.

Novitet ovogodišnjeg festivala je program „Noćni razgovor“, zamišljen kao intimniji susret publike i autora. U okviru ovog programa publika će razgovarati sa Monikom Herceg, Darkom Cvijetićem, Krunom Lokotarom i Damirom Karakašem.

Poseban segment festivala je program „Bajkovnica“, namijenjen najmlađim čitaocima. Program uređuje profesorka Sanja Macura, a zajedno sa autorkama Marinom Jovanović i Gordanom Opalić razgovaraće sa djecom o empatiji, prihvatanju različitosti i važnosti čitanja.

U okviru programa „Lektira u podne“, sa banjalučkim srednjoškolcima razgovaraće Damir Karakaš i Srđan Valjarević, dok je urednica programa profesorka Branka Ljubojević.

Tokom festivala u Koncertnoj dvorani Banskog dvora biće održan i Sajam knjiga, koji će biti otvoren 30. maja u 17 časova, a narednih dana od 10 do 20 časova. Posjetiocima će se predstaviti brojne izdavačke kuće iz regiona.

Besplatne pozivnice za sve festivalske sadržaje mogu se preuzeti na biletarnici Banskog dvora svakog radnog dana od 12 do 18 časova.