logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto je važno da izvodite bebu napolje? Video ove mame će vam sve objasniti bez ijedne riječi

Zašto je važno da izvodite bebu napolje? Video ove mame će vam sve objasniti bez ijedne riječi

Autor Dragana Božić Izvor yumama
0

Mama jednim snimkom pokazala zašto je važno da bebu redovno izvodite napolje.

Zašto je važno izvoditi bebu napolje Izvor: Instagram/Screenshot/boquarterman.fam
  • Boravak napolju ima veoma dobar uticaj na razvoj beba i na njihovo raspoloženje. 
  • Mama je jednim videom pokazala koliko se razlikuje pogled bebe dok šeta napolju i kada je u kući. 

Jedna mama na Instagramu objavila je jednostavan, ali vrlo upečatljiv video koji je pokrenuo brojne reakcije roditelja. Dok šeta bebu u kolicima, postavila je pitanje koje muči mnoge:

"Ako se pitate zašto bebe treba često izvoditi napolje?"

Odgovor je pokazala kroz dva kadra – i razlika je mnoge ostavila bez riječi.

Dva svijeta – zatvoren prostor i priroda

U prvom dijelu snimka prikazano je kako beba vidi svijet kada je u zatvorenom prostoru – tamnije, jednolično i bez mnogo stimulacije.

U drugom kadru, dok su napolju, scena se potpuno mijenja: beba vidi nebo i oblake, zelenilo i cvijeće, prirodno svjetlo, kao i pokret i zvuke iz okruženja.

Razlika je očigledna – spoljašnji svijet pruža daleko bogatije iskustvo za bebu.

Zašto je boravak u prirodi važan za bebe

Stručnjaci ističu da redovan boravak napolju ima brojne koristi za razvoj djeteta:

  • podstiče razvoj čula (vid, sluh, dodir)
  • doprinosi boljem raspoloženju i mirnijem snu
  • jača imunitet
  • pomaže u uspostavljanju dnevnog ritma

Priroda pruža stimulaciju koju zatvoren prostor jednostavno ne može da zamijeni.

Ovaj video brzo je postao viralan jer su se mnogi roditelji pronašli u ovoj poruci. U komentarima su pisali da i sami primjećuju koliko su bebe mirnije i zadovoljnije nakon šetnje.

Mala navika koja pravi veliku razliku

Iako djeluje kao sitnica, svakodnevni izlazak napolje može imati veliki uticaj na razvoj i raspoloženje djeteta. Upravo zato pedijatri često savjetuju da se bebe izvode napolje što češće, naravno uz prilagođavanje vremenskim uslovima.

Jednostavan snimak podsjetio je roditelje na važnu stvar – svijet koji beba vidi nije isti unutra i napolju. Priroda donosi bogatstvo boja, svjetlosti i iskustava, a upravo to je ono što djetetu najviše treba u prvim mjesecima života.

(mame.rs/Yumama)   

Možda će vas zanimati

Tagovi

bebe zdravlje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA