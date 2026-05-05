Međunarodni dan babica: Nezamjenjiva podrška majkama i porodicama

Danas se obilježava Međunarodni dan babica – dan posvećen jednom od najhumanijih i najodgovornijih zanimanja, koje ima ključnu ulogu u dolasku novog života na svijet.

Izvor: Shutterstock

Ovaj datum podsjeća na značaj babica u zdravstvenom sistemu i njihov svakodnevni doprinos sigurnosti majki i beba.

Međunarodni dan babica ustanovljen je 1992. godine od strane Internacionalne konfederacije babica (ICM), organizacije čiji korijeni sežu još u 1919. godinu, kada su babice iz Evrope, pretežno iz Antverpena, pokrenule inicijativu za njeno osnivanje. Ideja o obilježavanju ovog dana prvi put je predstavljena 1987. godine u Holandiji.

Babice su prva i najvažnija podrška ženama tokom porođaja, ali i oslonac cijeloj porodici u jednom od najvažnijih životnih trenutaka. Njihova uloga, i pored savremenih medicinskih dostignuća, ostaje nezamjenjiva.

Ginekološko-akušerska sestra Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Mirjana Utješanović, ističe da je danas vođenje porođaja sve izazovnije.

„Buduće majke često dolaze uplašene zbog mnoštva informacija koje ne mogu u potpunosti razumjeti. Nedostaje edukacije, zbog čega je naša odgovornost sve veća. Trudimo se da stalnim učenjem budemo u korak sa vremenom“, kaže Utješanovićeva gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a.

Ona naglašava da je važno da majke razumiju da, iako je porođaj bolan, nije životno ugrožavajući, već predstavlja korak bliže majčinstvu.

Njena koleginica Slavica Mrđa, koja kao babica radi od 1994. godine, ističe da ovaj poziv ne bi mijenjala.

„Ako porodilje dođu pripremljene, sve ide lakše. Nekada strah i bol otežavaju proces, ali uloga babica ostaje ključna i nezamjenjiva“, navodi Mrđa.

Međunarodni dan babica prilika je da se oda priznanje svim babicama za njihov predan rad i da se skrene pažnja na važnost njihove profesije, kako u zdravstvenom sistemu, tako i u društvu u cjelini.