Vozačke dobijali i nepismeni kandidati: Pali vlasnici auto-škola, profesori i policijska službenica

U akciji "Cilj", usmjerenoj na razbijanje nezakonitosti prilikom polaganja vozačkih ispita u Novom Gradu, uhapšeni su vlasnici auto-škola, članovi komisije i jedna policijska službenica, a svi će danas biti sprovedeni na saslušanje u Republičko javno tužilaštvo RS.

Istraga je pokazala da su kandidati, uz novčanu naknadu, dobijali vozačke dozvole iako nisu ispunjavali osnovne uslove, a među njima su, prema navodima MUP-a, bili i nepismeni te zdravstveno nesposobni za upravljanje vozilima.

Kako saznaje ATV, među uhapšenima su vlasnik auto-škole "Cilj" Milenko Nedimović i vlasnica auto-škole "Volan" Tanja Tomčić iz Novog Grada. Slobode su lišeni i sekretar Komisije za polaganje vozačkih ispita u Prijedoru Andrea Kačar, policijska službenica MUP-a Republike Srpske Slobodana Rodić, te članovi prijedorske komisije Milan Stojaković, odbornik Potkozarskog narodnog pokreta u Skupštini grada Prijedora Mladen Kulundžija, profesor saobraćaja u Mašinskoj školi Nikola Gnjatović i Radovan Karan.

Akciju je sprovela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, Policijskom upravom Prijedor i MUP-om Unsko-sanskog kantona. Pretresi su izvršeni na 13 lokacija, uključujući privatnu imovinu osumnjičenih, jednu privatnu zdravstvenu ustanovu, kao i prostorije Crvenog krsta u Novom Gradu.

Istraga je usmjerena na otkrivanje zloupotreba i malverzacija u postupku izdavanja vozačkih dozvola. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da postoji osnov sumnje da su pojedini vlasnici auto-škola zajedno sa članovima ispitnih komisija duži period omogućavali kandidatima nezakonito polaganje ispita u zamjenu za novac.

"Na osnovu do sada prikupljenih dokaza, postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom, iako nisu ispunjavali ni osnovne zdravstvene uslove niti posjedovali potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa. Za neka lica postoji sumnja da su bila i nepismena", saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i trgovina uticajem.