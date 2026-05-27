logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vozačke dobijali i nepismeni kandidati: Pali vlasnici auto-škola, profesori i policijska službenica

Vozačke dobijali i nepismeni kandidati: Pali vlasnici auto-škola, profesori i policijska službenica

Autor Nikolina Damjanić Izvor atv
0

U akciji "Cilj", usmjerenoj na razbijanje nezakonitosti prilikom polaganja vozačkih ispita u Novom Gradu, uhapšeni su vlasnici auto-škola, članovi komisije i jedna policijska službenica, a svi će danas biti sprovedeni na saslušanje u Republičko javno tužilaštvo RS.

Uhapšeni u akciji Cilj Mup RS Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Istraga je pokazala da su kandidati, uz novčanu naknadu, dobijali vozačke dozvole iako nisu ispunjavali osnovne uslove, a među njima su, prema navodima MUP-a, bili i nepismeni te zdravstveno nesposobni za upravljanje vozilima.

Kako saznaje ATV, među uhapšenima su vlasnik auto-škole "Cilj" Milenko Nedimović i vlasnica auto-škole "Volan" Tanja Tomčić iz Novog Grada. Slobode su lišeni i sekretar Komisije za polaganje vozačkih ispita u Prijedoru Andrea Kačar, policijska službenica MUP-a Republike Srpske Slobodana Rodić, te članovi prijedorske komisije Milan Stojaković, odbornik Potkozarskog narodnog pokreta u Skupštini grada Prijedora Mladen Kulundžija, profesor saobraćaja u Mašinskoj školi Nikola Gnjatović i Radovan Karan.

Akciju je sprovela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, Policijskom upravom Prijedor i MUP-om Unsko-sanskog kantona. Pretresi su izvršeni na 13 lokacija, uključujući privatnu imovinu osumnjičenih, jednu privatnu zdravstvenu ustanovu, kao i prostorije Crvenog krsta u Novom Gradu.

Istraga je usmjerena na otkrivanje zloupotreba i malverzacija u postupku izdavanja vozačkih dozvola. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da postoji osnov sumnje da su pojedini vlasnici auto-škola zajedno sa članovima ispitnih komisija duži period omogućavali kandidatima nezakonito polaganje ispita u zamjenu za novac.

"Na osnovu do sada prikupljenih dokaza, postoje osnovi sumnje da je na desetine lica na ovaj način steklo pravo na upravljanje motornim vozilom, iako nisu ispunjavali ni osnovne zdravstvene uslove niti posjedovali potrebna znanja iz oblasti saobraćajnih propisa. Za neka lica postoji sumnja da su bila i nepismena", saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i trgovina uticajem.

Možda će vas zanimati

Tagovi

MUP RS akcija auto škola

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ