Odličan za dijetu, pritisak i zdrav san: 7 iznenađujućih koristi hibiskus čaja za vaše zdravlje

Zamijenite jednu šolju kafe čajem od hibiskusa i otkrijte kako može da poboljša san, snizi krvni pritisak i pomogne u kontroli apetita.

Uživanje u šoljičajaod hibiskusa svakog dana može da poboljša san, snizi krvni pritisak i pomogne da se osjećate siti duže vrijeme, što olakšava kontrolu tjelesne težine. Iako zamjena jedne šolje kafe ovim kiselkastim, cvjetnim napitkom možda u početku ne djeluje privlačno, stručnjaci ističu da donosi niz zdravstvenih prednosti.

Hibiskus čaj se pravi od crvenog cvijeta sa ljekovitim svojstvima. Njegov kaliks, dio na dnu latica, koristi se za pripremu napitka koji se u mnogim kulturama služi topao ili hladan. Poznat je kao prirodni lijek za smirenje nervnog sistema, nesanicu, srčane tegobe, ubrzavanje metabolizma i smanjenje upala.

Izvor antioksidanasa

Studije na životinjama pokazale su da ekstrakt hibiskusa, bogat antocijaninima i beta-karotenom, može da smanji štetne efekte slobodnih radikala i do 92%. Slobodni radikali nastaju usljed pesticida, loše ishrane, zagađenja i pušenja, a njihov višak izaziva oksidativni stres i oštećenje ćelija.

Bez kalorija i kofeina

Za razliku od kafe, hibiskus čaj ne sadrži kalorije ni kofein. Konzumiranje nekoliko sati prije spavanja sprečava da kofein blokira adenozin – hemikaliju u mozgu koja podstiče pospanost, pa olakšava uspavljivanje.

Snižava krvni pritisak

Studija objavljena u The Journal of Nutrition pokazala je da dnevno ispijanje čaja od hibiskusa može da snizi pritisak kod osoba sa blagom hipertenzijom. Preporuka je da se pije poslije obroka, ali ne više od dvije šolje dnevno.

Suzbija lažnu glad

Hibiskus čaj ima diuretička svojstva i pomaže da se osjećate siti duže vrijeme. Često se dešava da mozak pomiješa žeđ sa glađu, pa šolja hibiskus čaja može da ukloni osjećaj „gladi“ koji je zapravo posljedica dehidratacije.

Smanjuje holesterol

Prema riječima stručnjaka, hibiskus čaj može da snizi nivo „lošeg“ LDL holesterola, a poveća „dobar“ HDL, čime se smanjuje rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Pospješuje varenje

Voćne kiseline u hibiskusu djeluju kao blagi laksativ. Čaj pomaže kod gorušice, grčeva u stomaku, gastroenteritisa i gasova. Redovno ispijanje doprinosi hidrataciji, boljoj funkciji zglobova i kognitivnim sposobnostima.

Bogata vitaminsko-mineralna baza

Hibiskus čaj je posebno bogat vitaminom C, koji štiti ćelije, održava zdravu kožu i pomaže zarastanje rana. Sadrži i mangan, kalijum, kalcijum i magnezijum – minerale koji jačaju imunitet i podržavaju opšte zdravlje.

