8 stvari koje nikada ne smijete čistiti papirnim ubrusom: Krpe su iz raja izašle, ovako treba da ih koristite

Papirni ubrusi jesu praktični, ali njihova vlakna mogu da izgrebu osjetljive površine, ostave dlačice i naprave više štete nego koristi. Evo šta nikada ne treba čistiti njima i šta je bolje koristiti umjesto njih.
- Elektronika i staklo – ekrani, naočare, prozori i ogledala zahtijevaju mikrofiber krpu, jer papirni ubrusi ostavljaju ogrebotine i dlačice.
- Osjetljive površine – drvo, nerđajući čelik, ručno oslikano posuđe i koža mogu se trajno oštetiti ako se brišu papirnim ubrusom.
- Prava alternativa – mikrofiber, pamučne krpe i specijalne polirne tkanine pružaju dugotrajnije, bezbjednije i ekološki prihvatljivije rješenje.
Papirni ubrusi jesu praktični, ali nisu univerzalno rješenje za čišćenje. Njihova vlakna mogu da izgrebu osjetljive površine, ostave dlačice i stvore više štete nego koristi.
Evo detaljnog pregleda osam stvari koje nikada ne bi trebalo čistiti papirnim ubrusom – i šta koristiti umesto toga:
Elektronski ekrani
Papirni ubrusi ostavljaju dlačice i sitne ogrebotine na ekranima televizora, laptopova i telefona. Najbolje je koristiti čistu mikrofiber krpu za elektroniku, uz blagi rastvor za čišćenje.
Drvene površine
Umjesto da uklone prašinu, papirni ubrusi je samo raznose, a komadići papira se lako zaglave u godovima drveta. Mikrofiber krpe, perači prašine ili perjani prašnici mnogo bolje privlače i zadržavaju čestice.
Prozori i ogledala
Papirni ubrusi ostavljaju tragove i dlačice. Gumeni brisač i mikrofiber krpa obezbjeđuju čist, sjajan izgled bez ostataka.
Naočare
Papirni ubrusi mogu da izgrebu stakla i ostave vlakna. Najbolje je oprati naočare mlakom vodom i blagim sapunom, pa osušiti mikrofiber krpom.
Nerđajući čelik
Papirni ubrusi mogu da izgrebu površinu i umanje sjaj. Mekana pamučna krpa ili mikrofiber vraćaju čeliku blistavost bez oštećenja.
Koža
Za brisanje blata ili masnoće papirni ubrus može poslužiti, ali za redovno čišćenje i negu kože potrebna je mikrofiber ili pamučna krpa uz specijalni preparat za kožu.
Nakit
Papirni ubrusi ostavljaju vlakna u prstenju i broševima. Najbolje je koristiti specijalnu krpu za poliranje metala ili običnu mikrofiber krpu.