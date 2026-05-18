8 stvari koje nikada ne smijete čistiti papirnim ubrusom: Krpe su iz raja izašle, ovako treba da ih koristite

Papirni ubrusi jesu praktični, ali njihova vlakna mogu da izgrebu osjetljive površine, ostave dlačice i naprave više štete nego koristi. Evo šta nikada ne treba čistiti njima i šta je bolje koristiti umjesto njih.

Elektronika i staklo – ekrani, naočare, prozori i ogledala zahtijevaju mikrofiber krpu, jer papirni ubrusi ostavljaju ogrebotine i dlačice.

– ekrani, naočare, prozori i ogledala zahtijevaju mikrofiber krpu, jer papirni ubrusi ostavljaju ogrebotine i dlačice. Osjetljive površine – drvo, nerđajući čelik, ručno oslikano posuđe i koža mogu se trajno oštetiti ako se brišu papirnim ubrusom.

– drvo, nerđajući čelik, ručno oslikano posuđe i koža mogu se trajno oštetiti ako se brišu papirnim ubrusom. Prava alternativa – mikrofiber, pamučne krpe i specijalne polirne tkanine pružaju dugotrajnije, bezbjednije i ekološki prihvatljivije rješenje.

Evo detaljnog pregleda osam stvari koje nikada ne bi trebalo čistiti papirnim ubrusom – i šta koristiti umesto toga:

Elektronski ekrani

Papirni ubrusi ostavljaju dlačice i sitne ogrebotine na ekranima televizora, laptopova i telefona. Najbolje je koristiti čistu mikrofiber krpu za elektroniku, uz blagi rastvor za čišćenje.

Drvene površine

Umjesto da uklone prašinu, papirni ubrusi je samo raznose, a komadići papira se lako zaglave u godovima drveta. Mikrofiber krpe, perači prašine ili perjani prašnici mnogo bolje privlače i zadržavaju čestice.

Prozori i ogledala

Papirni ubrusi ostavljaju tragove i dlačice. Gumeni brisač i mikrofiber krpa obezbjeđuju čist, sjajan izgled bez ostataka.

Naočare

Papirni ubrusi mogu da izgrebu stakla i ostave vlakna. Najbolje je oprati naočare mlakom vodom i blagim sapunom, pa osušiti mikrofiber krpom.

Nerđajući čelik

Papirni ubrusi mogu da izgrebu površinu i umanje sjaj. Mekana pamučna krpa ili mikrofiber vraćaju čeliku blistavost bez oštećenja.

Koža

Za brisanje blata ili masnoće papirni ubrus može poslužiti, ali za redovno čišćenje i negu kože potrebna je mikrofiber ili pamučna krpa uz specijalni preparat za kožu.

Nakit

Papirni ubrusi ostavljaju vlakna u prstenju i broševima. Najbolje je koristiti specijalnu krpu za poliranje metala ili običnu mikrofiber krpu.