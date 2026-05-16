logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako je mali balkon postao divan kutak za odmor: Od praznog prostora do mediteranske oaze u 3 koraka

Kako je mali balkon postao divan kutak za odmor: Od praznog prostora do mediteranske oaze u 3 koraka

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

I najmanji balkon može da se pretvori u funkcionalan i šarmantan kutak za odmor, druženje i uživanje, uz pametno zoniranje i detalje koji stvaraju atmosferu odmora.

Ideje za uređenje balkona Izvor: Shutterstock
  • Tri zone na malom prostoru – sofa, trpezarija i bar stvaraju na balkonu osjećaj kao da ste u dvorištu.
  • Pametni detalji – rasvjeta, tepih i kompaktni namještaj donose karakter i funkcionalnost.
  • Atmosfera kao na ljetovanju – pica peć, bar i projektor pretvaraju balkon u kutak koji podsjeća na mediteranski odmor.

Projekat uređenja balkona prikazan je kao transformacija jednostavnog prostora u funkcionalnu i estetski privlačnu oazu. Osnova je bila balkon od oko 8 kvadrata, prazan i bez karaktera, ali sa potencijalom da se pretvori u mjesto za odmor i druženje.

Prvi korak bio je podjela prostora na tri zone: dio za opuštanje, trpezarijski kutak i bar. Time se na balkonu stvara osjećaj dvorišta, sa jasno definisanim funkcijama. 

U jednom uglu su postavljeni mali dvosjed i tabure koji se koristi kao sto ili dodatno sjedište, a iznad njih su okačeni pleteni lampioni sa baterijskim sijalicama, što je donijelo atmosferu bez komplikovanih instalacija. Okrugli sto i tepih na otvorenom dodatno su naglasili zonu za objedovanje. 

U galeriji pogledajte predivnu terasu naše čitateljke.

Na drugoj strani balkona formiran je bar i postavljena pećnica za picu, umjesto klasičnog roštilja, čime je prostor dobio jedinstvenu funkcionalnost. Sto kupljen na buvljaku prilagođen je dimenzijama, a iznad njega ostavljen je prostor za projektor, pa balkon može da se koristi i kao ljetnja bioskopska scena. Konačan rezultat je terasa koja izgleda kao mali italijanski kutak sa kalifornijskim prizvukom. 

U galeriji pogledajte ideje za uređenje i ukrašavanje malog balkona.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Terasa stan uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA