Kako je mali balkon postao divan kutak za odmor: Od praznog prostora do mediteranske oaze u 3 koraka

I najmanji balkon može da se pretvori u funkcionalan i šarmantan kutak za odmor, druženje i uživanje, uz pametno zoniranje i detalje koji stvaraju atmosferu odmora.

Tri zone na malom prostoru – sofa, trpezarija i bar stvaraju na balkonu osjećaj kao da ste u dvorištu.

osjećaj kao da ste u dvorištu. Pametni detalji – rasvjeta, tepih i kompaktni namještaj donose karakter i funkcionalnost.

Atmosfera kao na ljetovanju – pica peć, bar i projektor pretvaraju balkon u kutak koji podsjeća na mediteranski odmor.

Projekat uređenja balkona prikazan je kao transformacija jednostavnog prostora u funkcionalnu i estetski privlačnu oazu. Osnova je bila balkon od oko 8 kvadrata, prazan i bez karaktera, ali sa potencijalom da se pretvori u mjesto za odmor i druženje.

Prvi korak bio je podjela prostora na tri zone: dio za opuštanje, trpezarijski kutak i bar. Time se na balkonu stvara osjećaj dvorišta, sa jasno definisanim funkcijama.

U jednom uglu su postavljeni mali dvosjed i tabure koji se koristi kao sto ili dodatno sjedište, a iznad njih su okačeni pleteni lampioni sa baterijskim sijalicama, što je donijelo atmosferu bez komplikovanih instalacija. Okrugli sto i tepih na otvorenom dodatno su naglasili zonu za objedovanje.

Na drugoj strani balkona formiran je bar i postavljena pećnica za picu, umjesto klasičnog roštilja, čime je prostor dobio jedinstvenu funkcionalnost. Sto kupljen na buvljaku prilagođen je dimenzijama, a iznad njega ostavljen je prostor za projektor, pa balkon može da se koristi i kao ljetnja bioskopska scena. Konačan rezultat je terasa koja izgleda kao mali italijanski kutak sa kalifornijskim prizvukom.

