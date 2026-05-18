Široke pantalone na pruge svi već nose: Vizuelno izdužuju figuru i izgledaju skupo, a evo kako se kombinuju

Pantalone na pruge ponovo su jedan od najvećih trendova sezone.

Najpopularniji su široki i ležerni modeli od laganih materijala.

Savršeno se kombinuju uz patike, sandale, blejzere i lanene košulje.

Pantalone na pruge ponovo su među najvećim modnim trendovima sezone, a ove godine nose se u mnogo opuštenijem i ležernijem izdanju.

Prugasti dezen već godinama ne izlazi iz mode, ali ovog proljeća i ljeta fokus je na širokim pantalonama laganih krojeva koje su idealne za toplije dane i svakodnevne kombinacije.

Nakon klasičnih košulja, džempera i poslovnih kompleta, modna scena sada favorizuje modele inspirisane resort estetikom, minimalističkim skandinavskim stilom i nonšalantnim outfitima koji dominiraju društvenim mrežama poput Instagrama i Pinteresta.

Široki krojevi i lagani materijali su apsolutni trend

Za razliku od strogo krojenih poslovnih pantalona kakve se obično povezuju sa prugama, ovog proljeća glavnu ulogu imaju:

prozračni materijali

elastični strukovi

oversized modeli

široke nogavice

Ovakve pantalone podjednako dobro izgledaju uz običnu bijelu majicu, lanenu košulju, kratki top ili oversized blejzer.

Najtraženiji su modeli u:

plavim tonovima

sivim nijansama

bež bojama

braon tonovima

Moda stručnjaci ističu da su upravo ove nijanse najlakše za kombinovanje, a svakom outfitu daju modernu i elegantnu notu.

Kako nositi pantalone na pruge?

Jedan od razloga zbog kojih su pantalone na pruge postale toliko popularne jeste to što izgledaju sređeno bez mnogo truda.

Savršeno se uklapaju u različite stilove i prilike:

uz patike i oversized sako za grad

sa japankama i pletenom torbom za vikend varijante

uz jednostavne sandale za večernje letnje šetnje

Upravo spoj udobnosti i modernog izgleda učinio ih je jednim od najnosivijih trendova ove sezone.

Zašto žene obožavaju pantalone na pruge?

Pored toga što su moderne, pantalone na pruge vizuelno izdužuju figuru i lako se kombinuju sa osnovnim komadima koje već imamo u garderoberu.

Zbog toga ih mnoge žene biraju kao savršen komad za posao, putovanja, šetnje gradom ili opuštene dnevne kombinacije.

Modni znalci predviđaju da će upravo široke pantalone na pruge biti jedan od najpopularnijih komada tokom cijelog proljeća i ljeta.