Kako izgleda fatalna Aleksis u 93. godini? Džoan Kolins izdominirala u Kanu

Džoan Kolins u Kanu – Aleksis Karington nikada ne izlazi iz mode!

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Džoan Kolins , legenda koja ponovo blista na crvenom tepihu, oduševila je Kan.

, legenda koja ponovo blista na crvenom tepihu, oduševila je Kan. Njena Aleksis je bila modna ikona, ali današnji glamur glumice je još raskošniji.

Počasna gošća festivala je tu da podsjeti na suštinu elegancije - nosite ono što vam pristaje i budite puni samopouzdanja.

Kanski festival je svake godine više od filmskog takmičenja – to je glamurozna pista na kojoj se moda takmiči rame uz rame sa Palminom granom. Luka je puna megajahti, Kroazeta preplavljena fotografima, a aerodrom u Nici na ivici kapaciteta zbog privatnih aviona. Sve to znači samo jedno: Kan je počeo.

U tom vrtlogu glamura, glavna zvijezda večeri bila je Džoan Kolins. Legendarna glumica, poznata po ulozi Aleksis Karington u seriji „Dinastija“, pojavila se u haljini inspirisanoj orhidejama, kreaciji Stéphane Rolland Couture.

Uz duge operske rukavice i dijamante, izgledala je toliko raskošno da je Aleksis, ikona osamdesetih godina prošlog vijeka, djelovala minimalistički u poređenju s ovim izdanjem.

Džoan Kolins

Izvor: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zašto je u Kanu? Džoan Kolins je tu da podsjeti na kontinuitet elegancije i da pokaže kako se legende vraćaju na crveni tepih da zasjene nove generacije. Njeno prisustvo je simbolično – festival je mjesto gdje se susreću savremene zvijezde poput Skarlet Johanson, Kristen Stjuart, Penelope Kruz, Monika Beluči i Katrin Denev, ali i ikone koje su oblikovale istoriju glamura.

Džoan Kolins

Izvor: Paul Smith / Alamy / Profimedia

U društvu žirija koji čine Demi Mur, Rut Nega i Kloe Zao, Džoan Kolins je uspjela da ukrade dio pažnje – jer Aleksis Karington nikada ne izlazi iz mode, a u Kanu je glamur uvijek glavna tema.

(Lepa i srećna/Mondo)