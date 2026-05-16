Kako izgleda fatalna Aleksis u 93. godini? Džoan Kolins izdominirala u Kanu

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Džoan Kolins u Kanu – Aleksis Karington nikada ne izlazi iz mode!

Džoan Kolins na festivalu u Kanu Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA
  • Džoan Kolins, legenda koja ponovo blista na crvenom tepihu, oduševila je Kan. 
  • Njena Aleksis je bila modna ikona, ali današnji glamur glumice je još raskošniji.
  • Počasna gošća festivala je tu da podsjeti na suštinu elegancije - nosite ono što vam pristaje i budite puni samopouzdanja.

Kanski festival je svake godine više od filmskog takmičenja – to je glamurozna pista na kojoj se moda takmiči rame uz rame sa Palminom granom. Luka je puna megajahti, Kroazeta preplavljena fotografima, a aerodrom u Nici na ivici kapaciteta zbog privatnih aviona. Sve to znači samo jedno: Kan je počeo.

U tom vrtlogu glamura, glavna zvijezda večeri bila je Džoan Kolins. Legendarna glumica, poznata po ulozi Aleksis Karington u seriji „Dinastija“, pojavila se u haljini inspirisanoj orhidejama, kreaciji Stéphane Rolland Couture.

Uz duge operske rukavice i dijamante, izgledala je toliko raskošno da je Aleksis, ikona osamdesetih godina prošlog vijeka, djelovala minimalistički u poređenju s ovim izdanjem.

Džoan Kolins
Izvor: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zašto je u Kanu? Džoan Kolins je tu da podsjeti na kontinuitet elegancije i da pokaže kako se legende vraćaju na crveni tepih da zasjene nove generacije. Njeno prisustvo je simbolično – festival je mjesto gdje se susreću savremene zvijezde poput Skarlet Johanson, Kristen Stjuart, Penelope Kruz, Monika Beluči i Katrin Denev, ali i ikone koje su oblikovale istoriju glamura.

Džoan Kolins
Izvor: Paul Smith / Alamy / Profimedia

U društvu žirija koji čine Demi Mur, Rut Nega i Kloe Zao, Džoan Kolins je uspjela da ukrade dio pažnje – jer Aleksis Karington nikada ne izlazi iz mode, a u Kanu je glamur uvijek glavna tema.

(Lepa i srećna/Mondo)

