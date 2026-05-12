Počeo Kanski festival: Počasna Zlatna palma uručena Piteru Džeksonu

U Kanu je večeras počeo 79. Međunarodni filmski festival, na kojem 22 filma konkurišu za glavnu nagradu – Zlatnu palmu, koja će biti dodijeljena 23. maja.

Dobitnik počasne Zlatne palme, koja je uručena na večerašnjoj svečnosti, je novozelandski reditelj Piter Džekson, najpoznatiji po režiji, scenariju i produkciji epskih trilogija "Gospodar prstenova" i "Hobit".

Ove godine u glavnoj konkurenciji nema holivudskih filmova, a jedini američki reditelj je Ajra Saks.

Za Zlatnu palmu takmiče se iranski reditelj Asgar Farhadi, Španac Pedro Almodovar, ruski reditelj u egzilu Andrej Zvjagincev, kao i bivši pobjednici Hirokazu Kore-eda i Kristijan Munđu.

U konkurenciji je svega pet rediteljki, što je manje nego prošle godine kada ih je bilo sedam.

Među debitantima je i francuska rediteljka u usponu Lea Mizijus sa adaptacijom romana Lorana Movinjea "Priče noći", u kojoj glume Bastijen Bujon i Monika Beluči.

U selekciji su i tri španska filma.

Predsjednik ovogodišnjeg žirija je južnokorejski reditelj Park Čan Vuk, a u žiriju su, između ostalih, američka glumica Demi Mur i kineska rediteljka Kloe Žao, prenosi "Sputnjik".

Ovogodišnji crno-bijeli plakat festivala je fotografija iz filma "Telma i Luiz" Ridlija Skota, na kojoj Džina Dejvis i Suzan Sarandon sjede na automobilu u pustinji.

Slika obilježava 35 godina od svjetske premijere tog filma u Kanu 1991. godine i "slavi duh apsolutne slobode i nepokolebljivog prijateljstva".

