Završen Kanski festival: Iranski film osvojio Zlatnu palmu

Iranski film "To je bila samo nesreća" (It Was Just An Accident) reditelja DŽafara Panahija osvojio je Zlatnu palmu kao najbolji film na Filmskom festivalu u Kanu.

Izvor: BERTRAND GUAY / AFP / Profimedia

Film prati Vahida, koga igra Vahid Mobaseri, koji kidnapuje čovjeka sa protezom jer izgleda baš kao onaj koji ga je mučio u zatvoru i uništio mu život.

Vahid kreće da provjeri sa drugim preživjelima iz zatvora da li je to zaista njihov mučitelj, a zatim da odluči šta da radi sa njim.

Gran pri, druga najviša nagrada poslije Zlatne palme, dodijeljena je filmu "Sentimentalna vrijednost" proslavljenog reditelja Joakima Trira.

Ukupno 22 filma takmičila su se za nagradu na 78. Filmskom festivalu u Kanu, a prijavili su ih poznati reditelji Ričard Linklejter, Ves Anderson i belgijska braća Darden.

(SRNA)