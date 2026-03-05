Legendarni režiser “Gospodara prstenova” dobitnik Zlatne palme

Reditelj Piter Džekson dobiće počasnu Zlatnu palmu na predstojećem filmskom festivalu u Kanu u maju ove godine, piše "Dejli mejl".

Izvor: Shutterstock

Organizatori festivala objavili su da je Džekson dobitnik nagrade za ono što su nazvali "djelom koje spaja holivudske blokbastere i autorske filmove sa izvanrednom umjetničkom vizijom i tehnološkom smjelošću".

Džekson, režiser filmskog serijala "Gospodar prstenova" nazvao je ovo priznanje "jednom od najvećih privilegija u svojoj karijeri".

Džekson, koji je sa Novog Zelanda, prisjetio se da je prvi put došao u Kan 1988. godine da proda svoj prvi film, "Loš ukus", a 2002. godine se vratio sa "Družinom prstena".

"Ovaj festival je uvijek slavio smjelu, vizionarsku kinematografiju i nevjerovatno sam zahvalan Kanskom festivalu što je prepoznat među filmskim stvaraocima i umjetnicima čiji me rad i dalje inspiriše", istakao je Džekson.

Prošle godine, Kan je dodijelio počasne nagrade Zlatna palma Robertu De Niru i Denzelu Vošingtonu.

Ovogodišnje izdanje Kanskog filmskog festivala održava se od 12. do 23. maja.

(Srna)