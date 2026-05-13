Džilijan Anderson u Kanu pokazala novi imidž: Dramatične kovrdže o kojima svi pričaju

Holivudska diva Džilijan Anderson je na Kanskom festivalu predstavila je novi imidž – raskošne plave kovrdže, uz glamuroznu haljinu Miu Miu i efektan nakit.

Glumica promoviše svoj novi filmski projekat koji obećava psihološki i vizuelno provokativan horor.

Na 79. Kanskom festivalu, održanom 13. maja, Džilijan Anderson je iznenadila publiku i fotografe potpuno novim izgledom. Umjesto svoje prepoznatljive ravne kose, glumica je na fotokol za film Teenage Sex and Death at Camp Miasma izašla sa raskošnom grivom plavih kovrdža koje su joj uokvirile lice i dale dramatičan, glamurozan ton.

U elegantnoj bijeloj haljini bez rukava, kreaciji modne kuće Miu Miu ukrašenoj cvjetnim detaljima i perlama, Anderson je izgled upotpunila sandalama sa visokom štiklom i efektnim nakitom.

Na Instagramu je podijelila fotografiju sa crvenog tepiha uz duhoviti komentar: "Curly hair really care! Love you @miumiu", jasno pokazujući da uživa u transformaciji.

Publika je reagovala burno – komentari obožavalaca kretali su se od oduševljenih "Fabulous, vratila si nam bujnu kosu!“ do šaljivih „Kako da se oporavimo od OVOG izgleda?“ Njena kosa postala je tema večeri, a mnogi su istakli da Džilijan ovim potezom vraća glamur kovrdža na velika vrata.

Iza glamuroznog pojavljivanja stoji i intrigantan filmski projekat. Džilijan Anderson u Kanu promoviše priču o rediteljki koja snima nastavak horor franšize i postaje opsjednuta pronalaženjem originalne "final girl". Opsesija vodi junakinje u psihološki i se*sualni haos, obećavajući provokativan i nekonvencionalan horor.