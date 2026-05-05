Zabrinjavajuća transformacija jedne od najljepših glumica: Porede je s Golumom iz "Gospodara prstenova"

Olivija Vajld, jedna od najljepših glumica, privukla je pažnju tokom događaja za film "Poziv". Mnogi su se zabrinuli zbog njene iznenadne i neobične promjene izgleda, pa je sada upoređuju sa Golumom iz "Gospodara prstenova". Glumica je odgovorila na te komentare.

Olivija Vajld je prije nekoliko dana izazvala pravu senzaciju kada se pojavila na crvenom tepihu sa vidno izmjenjenim, mršavijim licem. Internetom su se brzo proširili snimci intervjua u kojima djeluje da ima neprirodno velike oči i naborano lice. Mnogi su je upravo zbog toga uporedili sa Golumom.

Na šale i mimove reagovala je na Instagramu, gdje je podijelila poređenje sebe i popularnog lika. Na snimku se čuje njen brat koji je pita da li želi da prokomentariše brojne tvrdnje da izgleda kao "oživljeni mrtvac".

"Slušajte, to je objektiv tipa riblje oko. Priznajem, da li je to bila najbolja perspektiva? Da li je to bio moj najbolji kadar u životu? Ne", nasmijala se glumica.

Dodala je da je u pitanju "iznenađujući kadar".

"Ne znam zašto sam bila toliko blizu kamere, nisam morala", rekla je.

Kada ju je brat pitao da li želi još nešto da doda, kratko je odgovorila da "nije mrtva".

Olivija Vajld se krajem aprila pojavila na Međunarodnom filmskom festivalu u San Francisku. Na crvenom tepihu dala je nekoliko intervjua, uključujući i jedan za SFGate. Snimak se munjevito proširio internetom. Mnogi su optužili glumicu da koristi lijek Ozempik, dok su drugi nagađali o neuspjelim estetskim zahvatima.

Dio korisnika interneta stao je u njenu odbranu, navodeći loše uglove kamere i osvjetljenje kao razlog njenog neobičnog izgleda. Jedna obožavateljka napisala je na Tviteru da glumica "izgleda prelijepo i sa godinama sve bolje", ističući da je riječ samo o tehničkim detaljima.

