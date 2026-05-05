logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zabrinjavajuća transformacija jedne od najljepših glumica: Porede je s Golumom iz "Gospodara prstenova"

Zabrinjavajuća transformacija jedne od najljepših glumica: Porede je s Golumom iz "Gospodara prstenova"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Olivija Vajld, jedna od najljepših glumica, privukla je pažnju tokom događaja za film "Poziv". Mnogi su se zabrinuli zbog njene iznenadne i neobične promjene izgleda, pa je sada upoređuju sa Golumom iz "Gospodara prstenova". Glumica je odgovorila na te komentare.

Oliviju Vajld porede sa Golumom Izvor: Shutterstock/Tinseltown/Instagram/sffilm

Olivija Vajld je prije nekoliko dana izazvala pravu senzaciju kada se pojavila na crvenom tepihu sa vidno izmjenjenim, mršavijim licem. Internetom su se brzo proširili snimci intervjua u kojima djeluje da ima neprirodno velike oči i naborano lice. Mnogi su je upravo zbog toga uporedili sa Golumom.

Na šale i mimove reagovala je na Instagramu, gdje je podijelila poređenje sebe i popularnog lika. Na snimku se čuje njen brat koji je pita da li želi da prokomentariše brojne tvrdnje da izgleda kao "oživljeni mrtvac".

"Slušajte, to je objektiv tipa riblje oko. Priznajem, da li je to bila najbolja perspektiva? Da li je to bio moj najbolji kadar u životu? Ne", nasmijala se glumica.

Dodala je da je u pitanju "iznenađujući kadar".

Pogledajte kako Olivija Vajld sada izgleda:

"Ne znam zašto sam bila toliko blizu kamere, nisam morala", rekla je.

Kada ju je brat pitao da li želi još nešto da doda, kratko je odgovorila da "nije mrtva".

Pogledajte kako je Olivija Vajld izgledala:

Olivija Vajld se krajem aprila pojavila na Međunarodnom filmskom festivalu u San Francisku. Na crvenom tepihu dala je nekoliko intervjua, uključujući i jedan za SFGate. Snimak se munjevito proširio internetom. Mnogi su optužili glumicu da koristi lijek Ozempik, dok su drugi nagađali o neuspjelim estetskim zahvatima.

Dio korisnika interneta stao je u njenu odbranu, navodeći loše uglove kamere i osvjetljenje kao razlog njenog neobičnog izgleda. Jedna obožavateljka napisala je na Tviteru da glumica "izgleda prelijepo i sa godinama sve bolje", ističući da je riječ samo o tehničkim detaljima.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA