Na današnji dan rođena je jedna od najljepših žena Holivuda, Mišel Fajfer, a njen život bio je turbulentniji od filmova u kojima je igrala.
Glumica Mišel Fajfer danas uživa u skladnom braku sa producentom i scenaristom Dejvidom I. Kelijem, sa kojim se redovno pojavljuje na crvenom tepihu. Keli bukvalno ljubi pod kojim Mišek hoda, a nakon svih ovih godina, glumica ga i dalje gleda sa istim žarom kao prvog dana.
Međutim, njihova priča započela je na najnevjerovatniji način. U trenutku kada su se upoznali, Mišel je bila u procesu usvajanja ćerkice Klaudije Rouz, koja je bila stara samo dva mjeseca. Dejvid je takođe usvojio Klaudiju, a na dan njihovog vjenčanja djevojčica je i krštena. U avgustu 1994. Mišel je rodila sina Džona Henrija. U jednom intervjuu popularna glumica je kazala kako joj je ta jedinstvena situacija - da su na samom početku veze već imali dijete - pomogla da vidi kakav je on čovjek.Izvor: Michael Germana / Everett / Profimedia
Razlog za obazrivost je imala ako uzmemo u obzir da je svojevremeno upala u kult iz kog je jedva izvukla živu glavu. Kada je kao dvadesetogodišnjakinja došla u Holivud, uselila se kod naizgled prijateljskog para koji je vodio metafizički i vegetarijanski kult.
Turbulentan život Mišel Fajfer: Od kulta i afere do srećnog braka
29.4.1958. Mišel Fajfer
Pomogli su joj da prestane da puši, pije i koristi narkotike, ali su vremenom preuzeli kontrolu nad njenim životom, a veliki dio njenog novca završio je kod njih. Kasnije je rekla da su joj isprali mozak i da im je dala ogromne sume novca.
Afera sa najpoželjnijim Balkancem
Inače, na početku karijere Mišel je bila u braku sa glumcem Piterom Hortonom, kojeg je upoznala na časovima glume.
Vjenčali su se 1981, a tokom medenog mjeseca saznala je da je dobila ulogu u "Briljantinu 2". Godine 1988. imala je aferu sa Džonom Malkovičem, sa kojim je glumila u "Opasnim vezama", dok je on bio u braku sa Glen Hedli. Džon Malkovič godinama je bio glavna tema na Balkanu zbog svog porijekla, a svojevremeno je posjetio i selo iz kog navodno potiče njegova porodica.
Turbulentan život Mišel Fajfer: Od kulta i afere do srećnog braka
9.12. 1953. Džon Malkovič
Džon Malkovič
Džon Malkovič
Kada je riječ o Mišel, Malkovič je godinama ćutao o aferi, iako su priče punile stupce, a glasine je dodatno podgrijala činjenica da se Mišel razvela od Hortona nakon što je film izašao. Tek je prije nekoliko godina Malkovič priznao da je zaista bio u vezi sa Mišel.
