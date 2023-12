Prošlo je 40 godina: Evo kako ljepotica iz "Skarfejsa" sad izgleda

Čuveni klasik iz 1983. godine "Scarface" premijerno je prikazan prije tačno 40 godina, a ovo su malo poznati detalji o legendarnom filmu koji i danas mnogi rado gledaju.

Izvor: Universal Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

"Skarfejs" je odmah po lansiranju doživio veliku slavu i upisao se na listu kultnih filmova za sva vremena. Ovo ostvarenje, prati priču o kolumbijskom izbeglici Toniju Montani (Al Paćino) koji dolazi osamdesetih u Majami bez ičega, a na kraju postaje moćan narko bos. Bombastičnost filma je bila očigledna u scenama ubijanja, posebno u sceni s testerom, ali i zbog upotrebe psovki i više od nekoliko stotina puta.

Ekipa je mnogo godina kasnije istakla da je takav rječnik bio neophodan u scenariju - "Psovke su bile dio onoga što smo želeli da poručimo ovim filmom. 'Scarface' je veći od života“, rekao je jednom prilikom Paćino, dok je režiser Brajan de Palma prokomentarisao legendarnu scenu s testerom: "To je bilo u scenariju Olivera Stouna. Tu scenu je ubacio jer je istraživao kako su tada mafijaši po Majamiju izvršavali egzekucije, testerama bi sekli tela i bacali ih u smeće. Smatrao sam da bi trebalo da pokažemo potpuno novu vrstu gangstera".

Paćino je otkrio i da je ideja za film bila upravo njegova, a da nije ni slutio da će postati kulturološki fenomen. Ideja mu je došla nakon što je odgledao istoimeni film iz 1932. godine koji je režirao Hauard Hoks sa Polom Munijem u ulozi Antonija "Tonija“ Kamontea. On je istakao i da je od početka imao osjećaj da će mu ovo biti jedna od najvećih uloga i bio je potpuno u pravu.

Izvor: UNIVERSAL PICTURES - Album / Album / Profimedia

Iako nije osvojio Oskara, nominovan je za tri Zlatna globusa 1984. godine. Ipak, ono što ostaje u istoriji, ali i svakodnevnom govoru jesu citati iz filma poput "Say hello to my little friend", a sa tim se složio i Paćino. Mišel Fajfer, koju je uloga u ovom ostvarenju vinula u zvijezde istakla je da je od Paćina toliko toga naučila. "Tada su mi stalno postavljali pitanje: 'Zašto igraš ulogu podređene žene, kakvu poruku šalješ ženama?'. Takođe, to je sve bilo u mojim ranim dvadesetim i nisam previše mislila o tome, ali nekada mislim da su takve uloge potrebne i da bude umjetnika u vama - pravilno prezentovanje istine, a ne uvijanje u oblande. To sam i osjetila i dozvolila ljudima da vide ko je taj lik i koju je žrtvu podnijela da bi živjela takvim životom. A to govori više nego išta drugo", istakla je Mišel jednom prilikom.

Ono što je malo poznato jeste da Al Paćino nije želio da Mišel Fajfer glumi Elviru Henkok. Mišel je privukla pažnju producentu filma "Scarface" Martinu Bregmanu nakon uspješno odigrane uloge u filmu "Greese 2" - "Nastavili smo sa audicijom, ali svi smo znali da će Mišel dobiti ulogu. Uključujući i Brajan. Ali je bilo potrebno vreme da ubjedimo Ala. Paćino je bio zabrinut jer ona nije bilo dovoljno iskusna. Po njemu, nije se uklapala u lik Elvire. Ali, grdno je pogrešio", rekao je svojevremeno Martin Bregman, koji je otkrio da je Paćinu želeo da Elviru glumi slavna glumica Glen Klouz.

Paćino se tokom snimanja povrijedio - Kada je pucao iz "mašinke". Al i Stiven Bauer, koji je igrao lik Menija Ribere, vežbali su za čuveni gangsterski film pre nego što je počeo da se snima. Tokom jedne probe, Paćino se ozbiljno povrijedio kada je pucao, što ga je odvojilo od snimanja na dvije nedjelje.

Scenario za kultni gangsterski film pisao je Oliver Stoun i to, kako je priznao, dok se oporavljao od kokainske zavisnosti - "Bio sam na kokainu godinu ili dvije i riješio sam da ga ostavim i preselio sam se u Francusku, što je najbolja stvar koja mi se desila. Presjekao sam sve veze sa Los Anđelesom i pisao sam scenario za 'Scarface' u apartmanu u Parizu. Napisao sam ga odmah, što je dobro, jer mislim da kokain ne pomaže pisanju. Veoma je štetan po moždane ćelije", prisjetio je Oliver Stoun.

Pogledajte kako danas izgleda slavna Mišel Fajfer koja sljedeće godine u aprilu puni 66. godina, u šta malo ko može da povjeruje kada je vidi!

(MONDO)