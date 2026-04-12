Pravoslavni Uskrs u Holivudu: Ove zvijezde nisu zaboravile korijene

Neki od najpoznatijih holivudskih ličnosti slave pravoslavni Vaskrs - bilo zbog porijekla, porodice ili ljubavi.

Dok se danas širom Srbije i pravoslavnog svijeta slavi Uskrs, i ove svjetske zvijezde farbaju jaja, pale svijeće i poštuju običaje kao i mi.

Tom Henks i Rita Vilson

Oskarovac Tom Henks je zbog ljubavi promenio vjeru. Kada se oženio glumicom Ritom Vilson, primio je pravoslavlje, koje je dio njenog bugarsko-grčkog nasljeđa. Njihov dom često odiše mirisom tamjana i prazničnom toplinom po pravoslavnim običajima.

A glumica nerijetko dijeli i pravoslavna obilježja i poruke na mrežama:

Stana Katić

Zvijezda serije "Castle" nikada nije zaboravila svoje korijene. Iako rođena u Kanadi, Stana Katić i dalje njeguje srpsku tradiciju, a Vaskrs proslavlja sa porodicom, uz jaja, pogaču i naravno: "Hristos vaskrse!"

Kristijan Bejl

Holivudski velikan Kristijan Bejl, poznat po ulozi Betmena, primio je pravoslavlje nakon što se oženio sa Sandrom Sibi Blažić, manekenkom srpskog porijekla. Porodični običaji koje je naslijedila njegova supruga postali su dio i njegovog života, pa Bejl redovno proslavlja praznike u pravoslavnom duhu.

Adrijana Lima

Bivša supruga Marka Jarića i nekadašnji Viktorijin anđeo, Adrijana Lima i dalje njeguje pravoslavne običaje koje je usvojila tokom braka sa srpskim košarkašem. Svake godine uz Božić, manekenka objavi i čestitke za pravoslavni Vaskrs, nerijetko i na srpskom jeziku.

Dženifer Aniston

Slavna glumica grčkih korijena, praznik dočekuje sa puno poštovanja i ljubavi. Njen otac, poreklom sa Krita, vaspitao ju je u pravoslavnom duhu, a Dženifer Aniston i danas njeguje te običaje.

Reper Vikend

Popularni reper The Weeknd (Vikend), poznat po hitovima koji ruše rekorde, djetinjstvo je proveo uz pravoslavne molitve. Odrastao uz majku i baku, često je prisustvovao liturgijama Etiopijske pravoslavne Tewahedo crkve, koja je i danas dio njegovog identiteta.