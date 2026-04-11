Najljepše čestitke za Uskrs 2026: Poruke i slike koje će obradovati vaše najmilije

Najljepše uskršnje čestitke za porodicu, prijatelje i kolege. Inspirišite se i pronađite idealne riječi za prazničnu poruku – Hristos vaskrse!

Izvor: MARKOFIT PRODUCTION/Shutterstock

U susret najvećem hrišćanskom prazniku, Vaskrsu, donosimo vam inspiraciju za najljepše čestitke koje možete podijeliti sa svojim najmilijima. Neka ove riječi budu mali znak pažnje, ali i podsjetnik na ono najvažnije – vjeru, nadu, ljubav i zajedništvo. Izaberite svoju omiljenu čestitku i uljepšajte praznične dane onima do kojih vam je stalo.

Pogledajte najlepše čestitke koje možete poslati vašim bližnjima:

Neka vam ovaj sveti praznik donese mir u srcu, radost u duši i ljubav. Neka svjetlost Vaskrsenja osvijetli svaki vaš korak! Hristos vaskrse!

Neka vam srce danas bude lakše, a duša mirnija

Neka vam vaskršnja radost podari snagu, nadu i vjeru, neka vaši dani budu puni svjetlosti, a srce ispunjeno mirom i ljubavlju. Srećan Uskrs

Uskrs je podsjetnik da uvijek postoji novi početak

Neka se ljubav, zdravlje i sreća umnože u vašem domu, neka radost ispuni svaku poru vašeg života i neka vam svaki trenutak donese osmijeh.

Novi početak počinje vjerom – srećan Uskrs.

Neka ovaj Vaskrs donese novi početak, ljubav i sreću u vaš život. Neka vas Bog čuva i podari vam mir, zdravlje i radost na svakom koraku!

Neka vam Uskrs donese bezbroj lijepih porodičnih trenutaka.

Neka mir, ljubav i vera ispune vaše srce ovog Uskrsa! Neka svaki novi dan bude ispunjen srećom, blagostanjem i zdravljem.

Neka vam ovaj praznik donese snagu za sve što dolazi.

Neka vam vaskršnja svjetlost osvijetli put i podari vjeru u bolje sutra. Neka vam ljubav i radost budu vodiči kroz život!

Vjerujte u čuda – ona počinju u srcu. Srećan Uskrs!

Neka vam ovaj praznik donese samo lijepe trenutke, neka vas Bog blagoslovi i neka vam ljubav uvijek bude najjača snaga! Srećan Uskrs.

Neka vaskršnji dani donesu toplinu i radost u vaš dom, neka vam zdravlje bude neprocjenjiv dar, a ljubav pokretačka snaga u svemu što radite.

Neka radost Uskrsa osvijetli vaš dom, neka ljubav bude temelj vašeg života, a vjera snaga koja vas vodi.

Neka vam ovaj praznik donese toplinu u srcu, snagu u vjeri i svjetlost u svaki novi dan. Srećan Uskrs!

Pogledajte u našoj galeriji i slikovite čestitke koje možete sačuvati i poslati svojim voljenima: