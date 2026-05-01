Benksi ponovo u akciji: Neobična skulptura izazvala buru u Londonu (Foto, video)

Ulični umjetnik Benksi objavio je video postavljanja skulpture u centru Londona, čime je potvrdio da je autor djela koje je izazvalo pažnju javnosti.

Ulični umjetnik Benksi potvrdio je da je autor nove skulpture postavljene u centralnom dijelu Londona, objavivši video-snimak na društvenoj mreži "Instagram".

Na snimku se vidi kako radnici postavljaju statuu na trgu Vaterlo plejs u Vestminsteru. Skulptura je otkrivena u srijedu, 29. aprila, u blizini spomenika kralju Edvardu Sedmom, Florens Najtingejl i memorijala posvećenog Krimskom ratu.

Benksi nije otkrio kome je djelo posvećeno niti šta predstavlja, što je dodatno podstaklo interesovanje javnosti.

Vijeće opštine Vestminster saopštilo je da ne planira uklanjanje skulpture.

"Oduševljeni smo što vidimo najnoviju Benksijevu skulpturu u Vestminsteru, koja predstavlja upečatljiv doprinos živopisnoj umjetničkoj sceni grada. Iako smo preduzeli početne korake da zaštitimo statuu, ona će ostati dostupna javnosti za razgledanje i uživanje", navedeno je u izjavi za Bi-Bi-Si.

Britanski javni servis podsjeća da ovo nije prvi put da se skulptura u Londonu dovodi u vezu s Benksijem. On je 2004. godine predstavio djelo "Pijanica", duhovitu interpretaciju Rodenovog "Mislioca", koje je ubrzo nakon postavljanja ukradeno.

Benksi, koji godinama uspješno krije svoj identitet, smatra se jednim od najpoznatijih savremenih umjetnika. Njegova slika "Ljubav je u kanti za smeće" prodata je 2021. godine za 18,6 miliona funti.

Agencija Rojters objavila je ranije da se vjeruje kako se iza pseudonima Benksi krije Robin Ganingam, koji je, prema tim navodima, kasnije koristio i ime Dejvid Džouns.