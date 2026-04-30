3 recepta za umake za roštilj: Brzo se prave i odlično se slažu uz različite vrste mesa

Izvor Stvar ukusa
0

Roštilj nije potpun bez dobrih umaka. Otkrijte recepte za 3 sosa koji će ga podići na viši nivo.

Izvor: Shutterstock

Roštilj nije samo meso, već pravi doživljaj pogotovo kada se uz njega posluže dobri umaci. Oni dodaju sočnost, naglašavaju aromu i mogu potpuno promeniti utisak svakog zalogaja.

Bilo da spremate piletinu, ćevape, povrće ili rebarca, pravi sos može jednostavno jelo podići na viši nivo. Najbolje od svega, ovi umaci se prave brzo i od sastojaka koje već imate u kuhinji.

1. Jogurt umak sa bielim lukom i začinskim biljem

Ovaj lagani i osvežavajući sos savršen je uz piletinu, povrće sa roštilja i krompir.

Sastojci:

  • 200 ml jogurta
  • 2 čena belog luka
  • 1 kašika limunovog soka
  • svež peršun ili mirođija
  • so i biber po ukusu

Priprema:

U posudi pomiješajte jogurt sa sitno sjeckanim ili izgnječenim belim lukom. Dodajte limunov sok, začinsko bilje, so i biber, pa sve dobro sjedinite. Ostavite u frižideru 10 minuta da se ukusi povežu.

Izvor: Profimedia/Shutterstock
Izvor: Profimedia/Shutterstock

2. Kremasti umak od pavlake i bijelog luka

Idealan uz ćevape, kobasice, rebarca i sve vrste jačeg mesa sa roštilja.

Sastojci:

  • 200 ml pavlake
  • 2–3 čena bijelog luka
  • so i biber
Mali savjet:

Umake pripremite unaprijed i držite ih u frižideru do serviranja. Hladni sos uz toplo meso daje najbolji kontrast ukusa i osvježenje svakom zalogaju.

Priprema:

Pavlaku sjedinite sa sitno izgnječenim belim lukom. Posolite i pobiberite po ukusu, pa dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu kremastu teksturu.

Izvor: Shutterstock

3. Med-senf umak sa limunom

Savršen je uz piletinu i svinjetinu, daje balans između slatkog, kiselog i blago ljutog ukusa.

Sastojci:

  • 2 kašike senfa
  • 1 kašika meda
  • 1 kašika limunovog soka
  • 1 kašika maslinovog ulja

Priprema:

U činiji pomešajte senf i med, zatim dodajte limunov sok i maslinovo ulje. Miješajte dok ne dobijete gladak, blago gust sos.

Senf med sos
Izvor: Shutterstock

