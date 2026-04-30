Ovo je 8 najgorih knjiga na svijetu: Čak četiri su od istog autora (Video)

Na platformi Goodreads možete naći brojne preporuke za čitanje, ali i knjige koje ste vjerovatno već pročitali, a za koje većina čitalaca smatra da su "najgore ikada"

Goodreads i dalje važi za najveću svjetsku platformu za ljubitelje knjiga i preporuke za čitanje, ali ne dobijaju sve knjige pohvale, neke izazivaju upravo suprotan efekat.

Korisnici su tako sastavili listu naslova koji su ih najviše razočarali. Zanimljivo je da se jedan autor našao čak četiri puta među najgorima.

Evo koje su, prema mišljenju čitalaca, najlošije knjige svih vremena.

1. "Sajentologija: Osnovi razmišljanja" - L. Ron Habard

S obzirom na to koliko je sajentologija kontroverzna tema, ne čudi što se ova knjiga našla na listi. Autor u njoj objašnjava osnovne principe i ideje tog učenja i pokušava da pokaže kako može da unaprijedi život pojedinca. Međutim, mnogi čitaoci su istakli da ih je knjiga više zbunila nego što im je nešto razjasnila.

2. "Krivi: Liberalne 'žrtve' i njihov napad na Ameriku" - En Kolter

U ovoj provokativnoj knjizi, napisanoj oštrim tonom, En Kolter tvrdi da se liberali često predstavljaju kao žrtve, dok su, po njenom mišljenju, zapravo oni ti koji napadaju.

Knjiga je izazvala dosta polemika, ali očigledno nije naišla na dobar prijem kod šire publike.

3. "Miles to Go" - Majli Sajrus

Napisana na početku karijere, ova autobiografija otkriva detalje iz života mlade Majli Sajrus u Tenesiju – od porodice i škole do svakodnevnih obaveza na farmi.

Poseban fokus je na njenom naglom usponu nakon serije "Hana Montana“. Danas mnogi smatraju da je knjiga zastarjela.

4. "Pedeset nijansi sive" - E. L. Džejms

Roman koji je svojevremeno bio globalni fenomen, ali i meta kritika. Priča prati studentkinju Anastasiju Stil i njen odnos sa bogatim i misterioznim Kristijanom Grejom, koja je nakon toga pretočena u filmski serijal.

Sad dolazimo do knjiga koje su zaradile milione, potom pretočene u filmove koji su takođe zaradili milione, a za koje brojni čitaoci kažu - ne gubite vreme:

5. "Pomračenje" - Stefani Mejer

Treći dio popularnog serijala "Sumrak" našao se visoko na ovoj listi. Dok se u Sijetlu dešavaju misteriozna ubistva, Bela se ponovo nalazi u opasnosti i mora da bira između Edvarda i Džejkoba. Mnogi čitaoci su zamjerili spor razvoj likova i težinu čitanja.

6. "Mlad mesec" - Stefani Mejer

Druga knjiga iz serijala prati Belu koja shvata koliko je opasno voljeti vampira. Iako je Edvard već jednom spasio njen život, njihova veza postaje sve komplikovanija. Kritike su slične kao i za "Eclipse", a čitaoci su isticali da im je roman zamoran.

7. "Praskozorje" - Stefani Mejer

Završnica sage donosi niz dramatičnih događaja nakon Belinog izbora. Ipak, čitaoci su knjigu kritikovali zbog prevelikog obima i predvidivog raspleta, smatrajući da nije opravdala očekivanja.

8. "Sumrak" - Stefani Mejer

Na prvom mjestu našla se upravo knjiga koja je pokrenula čitav fenomen. "Sumrak" upoznaje čitaoce sa Belom, Edvardom i svijetom vampira, ali uprkos ogromnoj popularnosti i uspjehu filmske franšize, mnogi korisnici Goodreads-a ocijenili su je kao jednu od najlošijih knjiga koje su čitali.

Iako su ove knjige na ovoj listi zbog negativnih ocjena, zanimljivo je da je većina njih ostvarila nezapamćen uspjeh i bile među najčitanijima kod nas.

