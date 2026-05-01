Brzinski kolač sa jagodama: Idealan za 1. maj, lak za ponijeti još lakši za pojesti

Pripremite brzinski kolač sa jagodama za 1. maj. Sočan, lagan i jednostavan desert idealan za izlet sa prijateljima.
Ako tražite jednostavan desert koji će oduševiti društvo na prvomajskom izletu, ovaj sočni kolač sa jagodama je pravi izbor.
Pravi se bez komplikacija, od osnovnih sastojaka koje već imate kod kuće, a rezultat je mekan, lagan kolač prepun voćnog ukusa.
Jede se kašikom, topao ili blago prohlađen i gotovo je nemoguće stati na samo jednoj porciji.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 20–25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 35 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 115 g putera (plus malo za podmazivanje)
- 150 g smeđeg šećera
- 120 ml mlijeka
- 1/2 kašičice soli
- 130 g brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 150 g jagoda
Za serviranje:
- Sladoled od vanile (po želji)
Priprema:
1. korak: Priprema jagoda
Jagode izgnječite viljuškom ili rukama kako bi pustile sok. Dodajte polovinu šećera i promešajte, pa ostavite sa strane.
2. korak: Priprema tijesta
U posudi pomiješajte otopljeni puter, preostali šećer, mleko i so. Dodajte brašno i prašak za pecivo, pa sve kratko umutite dok ne dobijete glatku smesu. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.
3. korak: Formiranje kolača
Podmažite manji pleh ili vatrostalnu posudu, pa rasporedite tijesto ravnomjerno.
4. korak: Dodavanje voća
Preko tijesta kašikom rasporedite jagode zajedno sa sokom koji su pustile.
Ako koristite zamrznute jagode, obavezno ih dobro odmrznite i ocijedite višak vode.
5. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20–25 minuta, dok površina ne dobije blagu zlatnu boju, a sredina se stegne.
6. korak: Serviranje
Ostavite da se kratko prohladi, pa služite toplo, najbolje uz kuglu sladoleda od vanile.