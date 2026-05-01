Brzinski kolač sa jagodama: Idealan za 1. maj, lak za ponijeti još lakši za pojesti

Izvor Strat ukusa
0

Pripremite brzinski kolač sa jagodama za 1. maj. Sočan, lagan i jednostavan desert idealan za izlet sa prijateljima.

Brzinski kolač sa jagodama za Prvi maj Izvor: Shutterstock

Ako tražite jednostavan desert koji će oduševiti društvo na prvomajskom izletu, ovaj sočni kolač sa jagodama je pravi izbor.

Pravi se bez komplikacija, od osnovnih sastojaka koje već imate kod kuće, a rezultat je mekan, lagan kolač prepun voćnog ukusa.

Jede se kašikom, topao ili blago prohlađen i gotovo je nemoguće stati na samo jednoj porciji.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 20–25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 115 g putera (plus malo za podmazivanje)
  • 150 g smeđeg šećera
  • 120 ml mlijeka
  • 1/2 kašičice soli
  • 130 g brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 150 g jagoda

  • Za serviranje:

  • Sladoled od vanile (po želji)

Priprema:

1. korak: Priprema jagoda

Jagode izgnječite viljuškom ili rukama kako bi pustile sok. Dodajte polovinu šećera i promešajte, pa ostavite sa strane.

2. korak: Priprema tijesta

U posudi pomiješajte otopljeni puter, preostali šećer, mleko i so. Dodajte brašno i prašak za pecivo, pa sve kratko umutite dok ne dobijete glatku smesu. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

3. korak: Formiranje kolača

Podmažite manji pleh ili vatrostalnu posudu, pa rasporedite tijesto ravnomjerno.

4. korak: Dodavanje voća

Preko tijesta kašikom rasporedite jagode zajedno sa sokom koji su pustile.

Svježe ili zamrznute?

Ako koristite zamrznute jagode, obavezno ih dobro odmrznite i ocijedite višak vode.

5. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 20–25 minuta, dok površina ne dobije blagu zlatnu boju, a sredina se stegne.

6. korak: Serviranje

Ostavite da se kratko prohladi, pa služite toplo, najbolje uz kuglu sladoleda od vanile.

