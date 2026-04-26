5 savjeta za pripremu piletine na roštilju: Garantovano će se prva razgrabiti za 1. maj

Pripremite savršenu piletinu na roštilju uz naših 5 savjeta. Oduševite društvo sočnim mesom koje će se razgrabiti za 1. maj.

Prvi maj bez roštilja teško je i zamisliti, miris dima, druženje u prirodi i nezaobilazna piletina koja cvrči na žaru. Ipak, koliko god da djeluje jednostavno, upravo piletina zna da bude najnezgodnija za pripremu: lako se presuši ili ostane nedovoljno pečena iznutra.

Da biste ove godine izbjegli klasične greške i oduševili društvo, dovoljno je da ispoštujete nekoliko ključnih pravila koja garantuju sočno, ukusno i savršeno pečeno meso.

Izbor mesa je prvi korak ka uspjehu

Za roštilj su idealni bataci, karabataci i krilca, jer imaju više masnoće i teže se isušuju. Pileća prsa jesu laganija opcija, ali zahtijevaju više pažnje i obavezno mariniranje kako bi ostala sočna.

Marinada – tajna ukusa i mekoće

Tajna je u dobroj marinadi. Osnova treba da bude ulje, začini po ukusu i nešto kiselo, poput limunovog soka ili jogurta. Upravo ta kombinacija pomaže da meso omekša i upije aromu.

Ako imate vremena, piletinu ostavite u marinadi najmanje 2 sata, a još bolje preko noći u frižideru. U galeriji ispod pogledajte koji komadi svinjskog mesa su najbolji za roštilj.

Temperatura roštilja mora biti umjerena

Prejaka vatra može brzo da „zatvori“ meso spolja, dok unutra ostaje nedovoljno pečeno. Idealno je peći na srednje jakoj vatri, kako bi se piletina ravnomjerno ispekla bez zagorijevanja.

Premazujte tokom pečenja: Ostatak marinade ili malo ulja možete lagano nanositi četkicom za dodatnu sočnost i aromu.

Vrijeme pečenja zavisi od komada

Pileća prsa: oko 6–8 minuta po strani

oko 6–8 minuta po strani Bataci i karabataci: 15–30 minuta, uz povremeno okretanje

15–30 minuta, uz povremeno okretanje Pileća krilca: 15–20 minuta, u zavisnosti od veličine i jačine vatre

Važno je da meso bude potpuno pečeno, ali ne i presušeno. Unutrašnjost treba da dostigne odgovarajuću temperaturu, a sokovi da budu bistri.

Ne preskačite „odmor“ nakon pečenja

Kada skinete piletinu sa roštilja, ostavite je nekoliko minuta da odstoji. Na taj način se sokovi ravnomjerno raspoređuju i meso ostaje sočno pri svakom zalogaju.

(Stvar ukusa/Mondo)