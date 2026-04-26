Recept za mlade krompiriće sa roštilja: Najbolji prilog uz meso za 1. maj

Pripremite mlade krompiriće sa roštilja kao savršen prilog uz meso za 1. maj. Uživajte u jednostavnom receptu koji će oduševiti vaše goste.

Prvi maj i roštilj su u našim krajevima gotovo nerazdvojni, a uz dim mesa, dobro društvo i opuštenu atmosferu, jednako važnu ulogu igra i prilog koji se nalazi pored roštilj rešetke.

I dok se pažnja obično usmjerava na ćevape, pljeskavice i piletinu, postoji jedno jelo koje iz godine u godinu polako preuzima glavnu sporednu ulogu na trpezi, mladi krompirići sa roštilja.

Ono što ih čini posebnim jeste savršen balans: spolja blago hrskavi i zlatni, iznutra mekani i kremasti, uz diskretan miris dima koji ih povezuje sa mesom, ali ne prekriva njihov prirodan ukus.

To je upravo ona vrsta priloga koja ne stoji "sa strane", već se prirodno uklapa uz svaki zalogaj mesa i često prvi nestaje sa stola.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: prilog

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 15–20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 25–35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 kg mladog krompira (što sitniji)

3–4 kašike ulja

1 kašičica soli (po ukusu i više)

pola kašičice crnog bibera

1 kašičica ruzmarina

1 kašičica origana

1 kašičica belog luka u prahu (ili 2 čena svježeg)

Priprema:

1. korak: Priprema krompira

Mladi krompir dobro operite, a po potrebi prepolovite ili isjecite na manje komade, u zavisnosti od veličine, kako bi se ravnomjerno ispekao.

2. korak: Začinjavanje

U većoj posudi pomiješajte krompir sa uljem, solju, biberom i začinskim biljem. Dobro promiješajte da svaki komad bude ravnomjerno obložen.

3. korak: Stavljanje na roštilj

Pripremljeni krompir rasporedite na aluminijumsku foliju u jednom sloju i čvrsto ga zatvorite, formirajući paketić za pečenje. Paketić stavite na umjereno zagrijan roštilj i pecite uz zatvoren poklopac kako bi se krompir prvo kuvao u sopstvenoj pari.

Nemojte pretrpavati foliju Krompir treba da bude u jednom sloju radi ravnomjernog pečenja.

4. korak: Okretanje

Nakon otprilike 15 minuta, otvorite foliju, pažljivo promiješajte ili okrenite krompir i nastavite pečenje bez potpunog zatvaranja, kako bi dobio zlatnu i hrskavu koricu.

5. korak: Služenje

Kada krompir omekša iznutra i dobije zlatnu boju spolja, sklonite ga sa roštilja i poslužite dok je još topao.