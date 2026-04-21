Dodajte ovaj sastojak u smjesu za palačinke i uživajte u mekšim, punijim palačinkama. Evo kako mijenja strukturu tijesta.

Izvor: Shutterstock

Mnogima palačinke djeluju kao jedno od najjednostavnijih jela, nekoliko osnovnih sastojaka, kratko miješanje i par minuta na tiganju.

Međutim, one ne ispadnu uvijek mekane i savitljive, ali da bi garatovano bile baš takve, treba da im dodate jedan, možda pomalo neočekivan sastojak.

Kada sipate malo jogurta u smjesu, palačinke dobijaju potpuno drugačiju strukturu, mekšu, puniju i prijatniju za jelo, bez obzira na to da li ih punite slatkim ili slanim nadevima.

Zašto baš jogurt pravi razliku

Jogurt u testu ne služi samo kao dodatak, on mijenja način na koji se sastojci povezuju. Njegova blaga kiselost utiče na strukturu tijesta, dok dodatna vlažnost sprečava isušivanje tokom pečenja.

Rezultat su palačinke koje ostaju meke i nakon hlađenja, bez onog osjećaja suvoće koji se često javlja kod klasičnih recepata. Uz to, ukus postaje zaokruženiji i bogatiji, bez potrebe za dodatnim sastojcima.

U galeriji ispod pogledajte koje brašno je najbolje da koristite za smjesu za palačinke.

Vidi opis Tajna savršenih palačinki: Uz 1 neočekivan dodatak ostaće mekane dugo nakon što se ohlade Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

Kako pravilno ubaciti jogurt u smjesu

Najjednostavniji način je da deo mlijeka zamijenite jogurtom. Idealna mjera je da koristite približno polovinu mlijeka i polovinu jogurta, čime dobijate gušću, ali i dalje lako razlivajuću smjesu.

Važno je da ne miješate previše, male grudvice u testu nisu greška, već prednost. Upravo one doprinose tome da palačinke budu lagane i blago vazdušaste.

Ostavite smjesu da odmori Nakon što sjedinite sastojke, ostavite smjesu 15–30 minuta. Brašno će bolje upiti tečnost, a palačinke će biti elastičnije i lakše za okretanje.

Pravilno pečenje za najbolji rezultat

Temperatura tiganja igra veliku ulogu. Prejaka vatra brzo će zapeći spoljašnji sloj, dok će unutrašnjost ostati nedovoljno pečena.

Najbolji rezultat postiže se pečenjem na srednjoj temperaturi, uz tanki sloj ulja ili malo maslaca. Tako palačinke dobijaju ravnomerno zlatnu boju, a ostaju mekane u sredini.

Dodatne ideje za još bolji ukus

Ako želite da dodatno unaprijedite smjesu, jogurt se lako uklapa sa aromama poput vanile ili cimeta, koje daju suptilan miris bez narušavanja osnovnog ukusa.

Za slanu varijantu, možete smanjiti šećer i dodati prstohvat više soli, a ovakvo tijesto odlično se slaže sa sirom, povrćem ili mesnim nadjevima.