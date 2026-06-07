"Čišćenje" arterija hranom? Ove namirnice drastično smanjuju rizik od infarkta i opasnih naslaga u tijelu

Naslage u arterijama mogu da budu uzrok srčanog i moždanog udara, a koja hrana pomaže u smanjenju rizika?

Izvor: Shutterstock/Explode

U našim arterijama mogu da nastanu naslage opasne po život i zdravlje. Ponekad su one uzrok srčanog ili moždanog udara. Naslage nastaju, između ostalog, kao posljedica loše ishrane. Ako konzumirate masne proizvode pune holesterola, štetite svom zdravlju. Šta bi onda trebalo da se nađe na vašem tanjiru kako biste uživali u punoj snazi? Donosimo odgovor.

Kada holesterol počne da se lijepi za zidove arterija, u njima se stvaraju naslage. Kao što smo već pomenuli, one su izuzetno opasne po život i zdravlje. Naslage čine arterije neprohodnim, a pored toga, u svakom trenutku mogu da se odvoje i izazovu, između ostalog, srčani udar.

Kada se naslage pojave u našim arterijama, nemoguće ih je ukloniti bez pomoći stručnjaka. Zato je veoma važno spriječiti njihovo nastajanje. Kako to možete da uradite? Prije svega, primjenom zdrave ishrane bogate vrijednim namirnicama.

Namirnice koje smanjuju rizik od naslaga u arterijama:

1. Bijeli luk

Najveća prednost bijelog luka je to što djeluje kao prirodni antibiotik. Pored toga, bori se protiv slobodnih radikala.

2. Sok od nara

Stručnjaci tvrde da ga vrijedi piti redovno, uglavnom zato što u roku od godinu dana može da smanji suženje arterija za čak 30 odsto.

3. Špargle

Stručnjaci tvrde da špargle imaju blagotvorno dejstvo na krvne sudove i efikasno ih čiste od naslaga. To je zato što sadrže velike količine vitamina C i E, kao i beta-karotena. Ovi sastojci jačaju zidove krvnih sudova i sprečavaju holesterol da se lijepi za njih. Špargle su takođe odličan izvor kalijuma, koji normalizuje pritisak i rad srca.

4. Brusnica

Svako od nas bi trebalo da pije dvije čaše soka od brusnice dnevno kako bi se spriječilo stvrdnjavanje arterija. Jedinjenja u brusnici sprečavaju pojavu ćelija odgovornih za nastanak osteokalcina, supstance koja uzrokuje kalcifikaciju arterija. Takođe, bioflavonoidi u brusnici šire krvne sudove i sprečavaju nastanak opasnih ugrušaka.

5. Jabuke

Jabuke sprečavaju nastanak ateroskleroze i smanjuju rizik od srčanih bolesti jer sadrže pektine i flavonoide.

BONUS VIDEO:

(MONDO)