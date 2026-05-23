Ne bacajte pare na suplement kolagena: U ovoj hrani ga najviše ima, sačuvaće vam ljepotu i zglobove

Namirnice bogate kolagenom mogu pomoći zdravlju kože, zglobova i ligamenata. Saznajte koje prirodne namirnice imaju najviše kolagena.
- Kolagen je važan za kožu, zglobove, kosu i nokte, a njegova proizvodnja opada nakon 30. godine.
- Najviše prirodnog kolagena imaju čorbe od kostiju, pihtije, piletina i riba.
- Jaja, mliječni proizvodi i govedina pomažu tijelu da samo proizvodi kolagen.
Odgovoran je za elastičnost kože, zdrave zglobove i čvrstinu ligamenata, kose i noktiju. Nakon 25–30 godina, sinteza kolagena se usporava, pa sve više ljudi traži prirodne proizvode bogate kolagenom.
Hajde da razjasnimo koje namirnice zapravo sadrže kolagen, a koje pomažu u njegovoj proizvodnji.
Proizvodi koji sadrže prirodni kolagen
Kolagen se ne nalazi u biljnoj hrani - nalazi se samo u proizvodima životinjskog porijekla. A kvalitet sirovina je ovdje posebno važan.
1. Čorbe i supe od kostiju
Jedan od najbogatijih izvora prirodnog kolagena. Posebno su cijenjene čorbe napravljene od goveđih i telećih kostiju, hrskavice i zglobova, kuvane na laganoj vatri 6–12 sati. Ova čorba sadrži kolagen, želatin, aminokiseline i minerale.
2. Pihtije
Pihtije su prava riznica kolagena. Kada se pravilno pripreme, bez nepotrebnih aditiva, pružaju odličnu podršku zglobovima i ligamentima.
3. Piletina i ćuretina
Koža ptičjih krila i vrata sadrži najviše vezivnog tkiva, što znači kolagen.
4. Riba
Morski kolagen se lakše vari od mesa. Koža lososa i riblje čorbe su posebno korisne.
Hrana koja stimuliše proizvodnju kolagena
Važno je ne samo dobiti kolagen iz hrane, već i pomoći tijelu da ga sintetiše.
Namirnice koje stimulišu proizvodnju kolagena su:
- jaja (posebno žumance)
- punomasno mlijeko i puter
- svježi sir i pavlaka
- govedina i teletina
Sadrže aminokiseline (glicin, prolin), vitamine rastvorljive u mastima i mikroelemente neophodne za sintezu kolagena.
Savjeti za maksimalno iskorišćavanje kolagena iz hrane
- Kuvajte čorbe polako na laganoj vatri.
- Dodajte punomasne mliječne proizvode u svoju ishranu, ali da budu domaći!
- Kombinujte proteinsku hranu sa povrćem.
- Redovno unosite namirnice u kojima ima dosta kolagena - voli konzistentnost.
Kolagen nije modni trend, već osnovna potreba tijela. Prirodni proizvodi pomažu u održavanju zdrave kože, zglobova i cijelog tijela bez nepotrebnih hemikalija, piše Stil.