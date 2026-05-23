Ne bacajte pare na suplement kolagena: U ovoj hrani ga najviše ima, sačuvaće vam ljepotu i zglobove

Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
Namirnice bogate kolagenom mogu pomoći zdravlju kože, zglobova i ligamenata. Saznajte koje prirodne namirnice imaju najviše kolagena.

namirnice koje sadrže kolagen Izvor: Shutterstock

  • Kolagen je važan za kožu, zglobove, kosu i nokte, a njegova proizvodnja opada nakon 30. godine.
  • Najviše prirodnog kolagena imaju čorbe od kostiju, pihtije, piletina i riba.
  • Jaja, mliječni proizvodi i govedina pomažu tijelu da samo proizvodi kolagen.

Odgovoran je za elastičnost kože, zdrave zglobove i čvrstinu ligamenata, kose i noktiju. Nakon 25–30 godina, sinteza kolagena se usporava, pa sve više ljudi traži prirodne proizvode bogate kolagenom.

Hajde da razjasnimo koje namirnice zapravo sadrže kolagen, a koje pomažu u njegovoj proizvodnji.

Proizvodi koji sadrže prirodni kolagen

Kolagen se ne nalazi u biljnoj hrani - nalazi se samo u proizvodima životinjskog porijekla. A kvalitet sirovina je ovdje posebno važan.

1. Čorbe i supe od kostiju

Jedan od najbogatijih izvora prirodnog kolagena. Posebno su cijenjene čorbe napravljene od goveđih i telećih kostiju, hrskavice i zglobova, kuvane na laganoj vatri 6–12 sati. Ova čorba sadrži kolagen, želatin, aminokiseline i minerale.

2. Pihtije

Pihtije su prava riznica kolagena. Kada se pravilno pripreme, bez nepotrebnih aditiva, pružaju odličnu podršku zglobovima i ligamentima.

3. Piletina i ćuretina

Koža ptičjih krila i vrata sadrži najviše vezivnog tkiva, što znači kolagen.

4. Riba

Morski kolagen se lakše vari od mesa. Koža lososa i riblje čorbe su posebno korisne.

Riba
Izvor: Rimma Bondarenko/Shutterstock

Hrana koja stimuliše proizvodnju kolagena

Važno je ne samo dobiti kolagen iz hrane, već i pomoći tijelu da ga sintetiše.

Namirnice koje stimulišu proizvodnju kolagena su:

  • jaja (posebno žumance)
  • punomasno mlijeko i puter
  • svježi sir i pavlaka
  • govedina i teletina

Sadrže aminokiseline (glicin, prolin), vitamine rastvorljive u mastima i mikroelemente neophodne za sintezu kolagena.

Jaja
Izvor: Shutterstock

Savjeti za maksimalno iskorišćavanje kolagena iz hrane

  • Kuvajte čorbe polako na laganoj vatri.
  • Dodajte punomasne mliječne proizvode u svoju ishranu, ali da budu domaći!
  • Kombinujte proteinsku hranu sa povrćem.
  • Redovno unosite namirnice u kojima ima dosta kolagena - voli konzistentnost.

Kolagen nije modni trend, već osnovna potreba tijela. Prirodni proizvodi pomažu u održavanju zdrave kože, zglobova i cijelog tijela bez nepotrebnih hemikalija, piše Stil.

Tagovi

kolagen ishrana zdravlje

