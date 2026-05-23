Mali stan od 29 kvadrata je veoma funkcionalno isplaniran, a materijali birani s puno pažnje.

Izvor: Youtube / Juliana Mesquita - Interiores

Mali stan od 29 kvadrata ima odvojenu spavaću sobu sa garderoberom, a kuhinja je spojena sa dnevnim boravkom.

Kuhinja je mala, ali je kontrast tamnih i svetlih boja daje dinamiku. Medijapan u tamnim tonovima i mat granit daju toplinu i sofisticiranost. Sudopera ima ugradnu slavinu i dozator, dok indukcioni šporet sa dvije ringle i diskretan aspirator čine prostor praktičnim i elegantnim. Svaki detalj je pažljivo biran – od minimalističkih ručki do osvetljenja koje se može usmjeravati ka radnoj zoni ili dnevnom boravku.

Osvjetljenje je kombinacija reflektorki i spotova, a pod je obložen porcelanskim pločicama u sivim i bež nijansama.

Sofa za tri do četiri osobe pretvara se u ležaj za goste, a neutralnoj paleti boja je dodat akcent plavih tonova na grafikama. Tekstura je unijeta kroz jastuke i zavjese od poluprozirnog lana, koje filtriraju svjetlost i stvaraju meku atmosferu.

U galeriji pogledajte zanimljive modele sofa i ugaonih garnitura.

Vidi opis Mali stan od 29 kvadrata sa kupatilom iz bajke: Odvojena spavaća soba je mirna oaza za dvoje sofe i ugaone garniture Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Radni sto je konzolni, sa diskretnim priključkom za laptop i telefon, a uz njega stoji lagana stolica na točkiće, obložena tkaninom koja podsjeća na bukle. TV panel je minimalistički, ali oplemenjen tapetom u off white nijansi sa bež tonom, što unosi toplinu i teksturu.

Na balkonu se nalazi sto za dvoje sa stolicama od plastike modernog dizajna, otpornim na kišu i sunce. Pod je obložen šestougaonim porcelanskim pločicama, a zelenilo ublažava pogled na gradsku panoramu i unosi svježinu.

mali stan od 29 kvadrata

Izvor: Youtube / Juliana Mesquita - Interiores

Spavaća soba je ispunjena mirom, sa velikim prozorom koji pruža pogled na grad. Zid je oplemenjen tapetom sa teksturom, onom istom koja je postavljena u dnevnoj zoni, pa se dobija kontinuitet i toplina. Garderober je otvoren, minimalistički, ali sa prostorom za police, vješalice i obuću – praktično rješenje koje se lako može nadograditi staklenim ili kliznim vratima.

U kupatilu je ploča od granita, zlatna slavina u mat završnici dodaje sofisticiranost, a ogledalo preko cijele površine zida vizuelno širi prostor.

mali stan od 29 kvadrata

Izvor: Youtube / Juliana Mesquita - Interiores

Kako nema prozora, osvjetljenje je pažljivo osmišljeno: direktna svjetlost za šminkanje ili brijanje, ali i indirektna rasveta za opuštanje. Grejač je tu da peškiri budu topli, a vlaga se smanji. Zidovi su obloženi poliranim pločicama koje reflektuju svetlost, dok je u tuš-kabini plavi keramički mozaik, polumat završnice, koji daje prirodan i smirujući efekat pa kupatilo ima atmosferu malog spa centra. Pogledajte cijeli stan u galeriji slika.