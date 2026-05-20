Privatni kuvar otkrio dom Luke Modrića: Ovako je uređena kuhinja jednog od najboljih fudbalera svijeta

Kuhinja Luke Modrića u njegovom luksuznom penthausu u Milanu privukla je najviše pažnje nakon objavljenih fotografija, zahvaljujući modernom dizajnu, mermeru i elegantnim detaljima.

KuhinjaLuke Modrića u Milanu postala je glavna tema nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije iz njegovog luksuznog doma.

Iako je riječ o elegantnom penthausu u centru grada, upravo je kuhinja ta koja je privukla najviše pažnje i oduševila ljubitelje dizajna enterijera.

Prostor je uređen u modernom, minimalističkom stilu, sa jasnim fokusom na luksuzne materijale i funkcionalnost.

Dominiraju tamno drvo, mermerne površine i svijetlosivi elementi koji zajedno stvaraju sofisticiran i topao ambijent. Svaki detalj djeluje pažljivo birano, bez viška elemenata, što kuhinji daje čist i savremen izgled.

Centralno mjesto zauzima kuhinjsko ostrvo, koje je istovremeno i radna površina i mjesto za druženje. Opremljeno je ugradnom pločom za kuvanje i modernom napom, čime se spajaju estetika i praktičnost.

Posebnu notu prostoru daje produžetak od drveta koji funkcioniše kao šank, uz elegantne kožne barske stolice, što dodatno naglašava luksuzan, ali opušten karakter kuhinje.

Cijeli prostor odiše skladom, luksuzom i jednostavnošću, a upravo kuhinja predstavlja centralni vizuelni i estetski akcenat doma jednog od najboljih fudbalera današnjice.