Kako da za malo novca sredite stara vrata: Trikovi da budu kao nova uz minimalno rada i ulaganja

Jednostavni trikovi da stara vrata zablistaju kao nova uz minimalno ulaganja novca!

Ponekad nije potrebno kupiti novo, već samo uz par trikova i sitnih radova popraviti staro da bi se osvježila cijela kuća.

Saznajte kako da sa malo novca sredite stara ulazna vrata.

Ulazna vrata odaju prvi utisak o domu, a kada su stara, pohabana, boja se oljuštila ili nisu više moderna, cijeli dom može da izgleda neuredno i zastarjelo. Mnogi misle da su za lijepo i moderno predsoblje neophodna nova ulazna vrata, ali stručnjaci za uređenje enterijera tvrde da se i stara vrata mogu potpuno transformisati uz malo novca i nekoliko jednostavnih trikova.

Prvi korak je dobro čišćenje i šmirglanje površine, posebno ako su vrata izgrebana ili je boja počela da se ljušti. Nakon toga dovoljno je nanijeti novu farbu ili lak. Tamne nijanse poput antracit sive, mat crne ili tamnozelene posljednjih godina daju veoma elegantan izgled i često čine da vrata izgledaju mnogo skuplje.

Veliku razliku mogu da naprave i nove kvake, brojevi za stan ili kuću, kao i moderna špijunka. Ovi detalji nisu skupi, a potpuno mijenjaju utisak. Mnogi biraju crne ili zlatne detalje jer daju efekat luksuza.

Ako vrata imaju staklene dijelove koji djeluju zastarjelo, moguće je postaviti dekorativne folije koje izgledaju kao pjeskareno ili mat staklo. One su povoljne, lako se lijepe i odmah osvježavaju izgled. Još jedan trik koji često koriste dizajneri jeste postavljanje samoljepljivih lajsni ili dekorativnih panela. Na taj način obična ravna vrata mogu da dobiju izgled skupih kasetiranih modela.

Ni prostor oko vrata ne treba zanemariti. Nova otirač prostirka, saksija sa cvećem ili diskretna LED rasvjeta mogu da učine da cijeli ulaz izgleda sređenije i modernije.

Najvažnije je što za ovakvu promjenu nije potrebno veliko ulaganje, a razlika može biti ogromna. Uz malo truda, čak i veoma stara ulazna vrata mogu ponovo da izgledaju gotovo kao nova.

