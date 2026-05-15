Keramičari upozoravaju: Ove popularne pločice su lijepe, ali prava noćna mora za održavanje

Keramičari upozoravaju da su cementne pločice lijepe, ali zahtjevne za održavanje i skupe za ugradnju. Evo zašto mnogi savjetuju da ih izbjegnete.

Izvor: vesnakostic/Shutterstock

Cementne pločice izgledaju atraktivno, ali traže mnogo održavanja.

Ugradnja je skuplja i komplikovanija od običnih pločica.

Mnogi biraju porcelanske pločice kao praktičniju zamenu.

Ako ste posljednjih godina na Pinterestu ili Instagramu gledali raskošna kupatila i kuhinje, velika je šansa da ste primijetili cementne pločice sa upečatljivim šarama i mat završnicom. Vizuelno djeluju luksuzno i efektno, ali iza lijepog izgleda kriju se problemi o kojima se rijetko govori.

Mnogi ih tokom renoviranja vide kao savršen izbor, ali majstori često imaju potpuno drugačije mišljenje.

Zašto keramičari nisu oduševljeni cementnim pločicama?

Novinarka portala Apartment Therapy opisala je kako je pronašla pločice iz snova i poželela da ih ugradi u kupatilo. Međutim, kada je svoju ideju iznijela keramičarima, reakcija je bila ista – zabrinut pogled i upozorenje da bi mogla da se pokaje.

Majstori su joj rekli da će ih postaviti ako insistira, ali da to nikako nije njihov prvi izbor.

Veća cijena postavljanja i komplikovana ugradnja

Za razliku od klasičnih keramičkih pločica koje imaju glazirani i nepropusni sloj, cementne pločice se ne peku u peći, već očvršćavaju na sobnoj temperaturi. Zbog toga je njihova površina porozna, što stvara više problema tokom postavljanja i kasnije upotrebe.

Keramičar Džejms Tejlor, koji se ovim poslom bavi dvije decenije, navodi da dimenzije često nisu potpuno ujednačene, pa postavljanje traje duže i zahtijeva više preciznosti.

Poseban problem nastaje kod fugovanja, jer pločice mogu da upiju pigment iz fuge, a takve mrlje se veoma teško uklanjaju.

Majstor postavlja pločice

Izvor: fotodrobik/Shutterstock

Problem nije samo u ugradnji

Neprijatnosti ne prestaju kada se pločice postave. Drugi majstor naveo je da se cementne pločice lako prljaju i da mrlje mogu nastati veoma brzo, čak i nakon višestrukog nanošenja zaštitnog sredstva.

Stručnjaci upozoravaju da impregnacija nije trajno rešenje i da pločice zahtevaju redovno ponovno premazivanje kako bi ostale zaštićene.

Ni kupatilo nije sigurna zona

Mnogi misle da su cementne pločice bolji izbor za kupatilo nego za kuhinju, jer nema prosipanja hrane i pića. Ipak, majstori podsjećaju da i u kupatilu postoje rizici.

Tragove mogu ostaviti:

kozmetički preparati

sredstva za njegu

kamenac i voda koja ostaje na podu

sapuni i hemikalije za čišćenje

Pogledajte kakve pločice su moderne u kupatilima 2026. godine:

Pogledajte kakve pločice su moderne u kuhinjama 2026. godine:

Vidi opis Keramičari upozoravaju: Ove popularne pločice su lijepe, ali prava noćna mora za održavanje Pločice u kuhinji Pločice u kuhinji Pločice u kuhinji Pločice u kuhinji Pločice u kuhinji Pločice u kuhinji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Haven Jaya Nusantara/Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Deek/Shutterstock Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 10 / 10

Postoji praktičnija alternativa

Na kraju je autorka primijetila da porcelanske pločice izgledaju veoma slično cementnim modelima, a često koštaju manje od polovine njihove cijene.

Pored niže cijene, porcelanske pločice su otpornije, jednostavnije za održavanje i lakše za postavljanje, zbog čega ih mnogi biraju kao praktičnije rješenje.