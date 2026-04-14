Šarene pločice su njihov zaštitni znak: Svaka ima svoje tačno mjesto i značenje

U Portugalu postoji jedan detalj koji je nemoguće ne primijetiti, bez obzira da li je to vaša "šolja čaja" ili ne. U pitanju su šarene pločice na fasadama, prava mala ručno oslikana umjetnička djela, koja prekrivaju čitave gradove.

Azuležos na prvi pogled deluju kao nizovi geometrijskih šara ili plavo-belih ornamenata. Ali u Portugalu, ove pločice nikada nisu slučajan ili izolovani element.

Osmišljene su za tačno određeno mjesto: zid, crkvu ili stanicu. Njihovo značenje menja se u odnosu na prostor koji prekrivaju i zato ih je nemoguće "premjestiti" na drugu lokaciju bez gubitka smisla.

Mavarska tradicija stiže na Iberijsko poluostrvo

Azuležos su toliko značajne da je u Lisabonu napravljen čitav muzej posvećen samo njima. Tamo se ova umjetnost opisuje kao izraz autentičnog "portugalskog ukusa", ali i način da se razume "duša" Portugala.

Naziv potiče od arapske reči "azzelij", što znači "mali polirani kamen", i ukazuje na porijeklo. U srednjem vijeku, tokom mavarske vladavine, pločice su stigle na tlo Portugala. Tek u 16. veku zauzimaju centralno mjesto: naručuju ih kraljevi i crkva, a proizvodnja se postepeno razvija i u unutrašnjosti.

Proces izrade zahtijeva preciznost i vještinu. Pločice se prvo peku, zatim se na njih ručno nanosi glazura, najčešće u karakterističnim plavim tonovima, ali i u zelenoj i žutoj, a potom se ponovo izlažu visokim temperaturama. Upravo taj postupak daje im izuzetnu otpornost i intenzitet boja koje ostaju postojane uprkos vremenu i spoljnim uticajima.

Umjetnost koja traje do modernih vremena

Od 16. vijeka do danas, azuležos ne prestaje da se razvija. Procesu svedoče brojni zidovi crkava, palata, ali i fasada kuća i čitavih naselja. U Lisabonu, naročito u staroj boemskoj četvrti Alfama, ova umjetnost prekriva gotovo svaku fasadu.

Poseban utisak ostavljaju velike površine prekrivene pločicama, od kojih je najpoznatiji željeznička stanica Sao Bento u Portu, čiji zidovi nose više od 20.000 pločica sa elementima iz nacionalne istorije. Tu spada i palata Fronteira, gde pločice prikazuju scene iz borbi za portugalsku nezavisnost.

S druge strane, u sakralnim građevinama ova umetnost dobija dodatnu dimenziju. Scene iz Biblije, životi svetaca i simbolične predstave prenose poruke i podsećaju vernike na razloge okupljanja. Najpoznatiji primjer je crkva Svetog Ildefonsa ukrašena hiljadama plavo-bijelih pločica koje čine jedinstvenu umjetničku cjelinu.

Tokom vijekova, stilovi su se mijenjali. Od geometrijskih, islamskih motiva, azuležos je evoluirao ka složenim narativnim scenama, prikazima iz svakodnevnog života, istorijskih događaja, mitologije i religije. U 17. veku pojavljuju se bogatiji motivi sa floralnim elementima, životinjama i figurama, dok modernije pločice postaju nosioci čitavih priča.

Nakon razornog zemljotresa u Lisabonu, 1755. godine, azuležos dobija i praktičnu ulogu, koristi se za obnovu fasada, pružajući gradu novi izgled i osećaj nade. Grad tada poprima izgled pozornice, gdje umjetnost postaje dio svakodnevice.

U savremenom dobu, ova tradicija nastavlja da živi kroz nove forme. Umjesto klasičnih motiva, umjetnici uvode moderne izraze, od apstraktnih kompozicija do digitalno inspirisanog dizajna.

Pločice su danas vidljive u metro stanicama, bibliotekama i javnim prostorima, gdje postaju sredstvo ličnog izraza savremenih autora.

Azuležos tako još jednom prolazi kroz metamorfozu, ali ono što je konstanta jeste da je u pitanju slojevita priča o kulturi, istoriji i identitetu.

(EUpravo zato/ Smithsonian)