"Pruga" koja prkosi vijekovima: Upoznajte najstariju i najdužu granicu u Evropi

Bogata istorija regiona iznedrila je zajednički portugalsko-španski kulturni identitet, u kojem gradovi sa obje strane Pruge dijele jezik, rijeke i zanimljive običaje.

Izvor: Shutterstock

Granica Portugala sa Španijom, poznata kao "Pruga", jedna je od najstarijih na svijetu. Uspostavljena je Sporazumom u Alkanjisesu 1297. godine, a ostala je skoro potpuno nepromijenjena do dana današnjeg.

Jedan od rijetkih izuzetaka je grad Olivensa. Dodeljen je Portugalu 1297. godine, ali ga je Španija zauzela 1801. Iako je i danas pod španskom kontrolom, Portugal se nikada nije odrekao svog prava na taj grad.

U poređenju sa stalno promjenljivom istorijom Evrope tokom vijekova, ova granica predstavlja izuzetan simbol stabilnosti i kontinuiteta.

Raja - najduža granica u EU

Granica između dvije mediteranske zemlje, poznata kao Raja, najduža je granica u Evropskoj uniji i proteže se na više od 1.200 kilometara. Kreće od ušća rijeke Minjo kod A Gvarde u regionu Pontevedra, a završava se kod ušća rijeke Gvadijane, u provinciji Uelva.

Porijeklo Raje seže do osnivanja Kraljevine Portugalije u dvanaestom vijeku, što je čini najstarijom granicom u Evropskoj uniji.

To je mnogo više od linije ucrtane na mapi, ovo pogranično područje oblikovano je bitkama, sporazumima, sukobima i savezima. Bogata istorija regiona iznjedrila je zajednički portugalsko-španski kulturni identitet, u kojem gradovi sa obje strane Pruge dijele jezik, rijeke i zanimljive običaje.

Kada je riječ o kuhinji, ovdje se podrazumijeva da ćete probati bakalar ili morske školjke, pirinač iz Zamore, meso divlje svinje i svinjske kariljerase. Za one sa jačim apetitom, nema boljeg dodatka od kozica ili brancina na žaru iz Algarvea.

Raja je fascinantan region koga odlikuju mnoge prirodne ljepote.

Izvor: Shutterstock

U sjevernom dijelu se nalazi i impozantna katedrala u mjestu Tuj, a preko granice tvrđava Valensa sa koje se pruža spektakularni pogled na rijeku Minjo.

Područje krase i mnogi dvorci. U centralnom dijelu Raje nalazi se opasani grad Sijudad Rodrigo u provinciji Salamanka, kao i ništa manje impresivna tvrđava Almeida u Portugalu.

Olivensa

Izvor: Shutterstock

Dalje na jugu, u regionu Ekstremadura, sela Valverde del Fresna, gdje se i dalje govori dijalektom fala, i Olivensa, dom spektakularne tvrđave, održavaju staro rivalstvo sa svojim portugalskim susjedima. Oni se, pak, mogu pohvaliti slikovitim srednjovjekovnim selom Marvan i istorijskim starim gradskim jezgrom Elvaša, koji je pod zaštitom Uneska.

Među značajnim lokalitetima su park prirode Aribes del Duero, sa najkompleksnijim sistemom kanjona u Španiji, kao i Međunarodni prirodni park Taho, gdje se nalazi jedan od najvažnijih megalitskih kompleksa u Evropi.

(EUpravo zato)