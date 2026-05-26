Kako preživjeti ljeto na točkovima: Od akumulatora do laka – šta sve strada na visokim temperaturama?

Visoke temperature mogu ozbiljno oštetiti vaš automobil. Saznajte kako zaštititi akumulatore, gume i motor tokom ljeta.

Iako još nije ni jun, već ove sedmice očekuje nas do 30 stepeni Celzijusa. Znamo da se za vozilo treba opsebno pobrinuti zimi, ali ono zapravo znatno teže podnosi visoke temperature.

Prema statistikama auto-klubova, znatno više intervencija ima ljeti na visokim temperaturama nego zimi na niskim, a spisak razloga je poduži. Britanski RAC je prije nekoliko godina objavio kako je zabilježeno od 20 do 30 odsto više intervencija upravo za vreme toplotnih talasa.

Šta najviše strada na automobilu?

1. Akumulatori

Najviše, ne biste vjerovali, stradaju akumulatori. Oni su posebno izloženi riziku leti jer nemaju hlađenje, a uz visoke spoljne temperature dodatno se griju procesom punjenja i pražnjenja.

Tada elektrolit u akumulatoru može ispariti, što ostavlja elektrode izloženim i ubrzava proces stvaranja naslaga. Pritom se ljeti u automobilu koristi puno električnih potrošača, poput klima-uređaja, zbog čega alternator može biti opterećen do tog nivoa da potpuno prestane da puni akumulator.

2. Gume

Prve na udaru sa užarenim asfaltom su naravno gume, koje su samim tim i najizloženije ljeti, naročito prilikom dužih putovanja (poput odlaska na godišnji odmor).

Ako je guma stara, visoke temperature ozbiljno prijete njenom raspadanju, posebno ako je nepropisno napumpana. Većina eksplozija guma događa se upravo u ljetnjim mjesecima, jer nepropisan pritisak uzrokuje preterano trošenje, ali i dodatno zagrijavanje guma. Zato gume treba uvijek napumpati na propisani pritisak.

3. Motor i rashladni sistem

Rashladna tečnost motora ključna je za njegovo hlađenje, a motor bez "vode" može, baš poput čovjeka, doslovno umijreti na visokim temperaturama. Pritom uzrok nisu duga putovanja - motor će se prije pregrijati dok auto stoji u gužvi i radi u "leru" uz visoku temperaturu vazduha, nego tokom same vožnje. Još je situacija gora ako rashladni sistem gubi tečnost jer ona negdje curi.

4. Motorno ulje i ostali sklopovi

Zimi je motorno ulje ključno za što bolje podmazivanje prilikom hladnog starta, ali visoke temperature su te koje kvalitativno uništavaju i degradiraju ulje - bilo da je riječ o pregrijavanju motora ili bržoj vožnji auto-putem kada se ulje više grije.

Na visokim temperaturama opterećeni su i svi drugi sklopovi, poput kočnica, kvačila i elektronike, a čak je i gorivo rjeđe i brže isparava, pa može porasti i sama potrošnja.

Štetno UV zračenje ne utiče samo na ljude

Direktno i jako UV zračenje djeluje na lakirane površine jednako kao i na vašu kožu - isušuje lak i zagrijava ga, što može uzrokovati njegovo pucanje. Uz to izbjeljuje boje, a isto se događa i u unutrašnjosti automobila gdje temperatura dodatno raste zbog efekta staklene bašte.

UV zraci uništavaju boje, naročito na tamnim kao i na osjetljivim materijalima poput kože, te mogu uzrokovati sušenje i pucanje plastike u vozilu. Zato je korisno imati presvlake na sjedištima, a najbolje je automobil leti parkirati u hladu, ukoliko je to moguće.

Najkorisnija i najjednostavnija stvar koju možete kupiti je štitnik za sunce kojim ćete zakloniti vetrobransko staklo od direktnog zračenja sunca. Takođe, savjetuje se da, tamo gdje možete, ostavite i malo odškrinute prozore - to može u dobroj mjeri da smanji zagrijavanje kabine vozila.

Ukratko: Ključne činjenice i savjeti

Tamni automobili se zagrijavaju više od svetlih, a razlika u temperaturi može biti i više od 20 stepeni.

Crni lak na direktnom suncu ljeti se može zagrijaati i na više od 70 stepeni Celzijusa, dok temperatura u enterijeru može premašiti 50. podeljak.

Zaštita za vetrobran je jeftina, a može biti od velike pomoći.

Prljavštine na laku se na jakom suncu mogu zapeći i oštetiti farbu.

Motorno ulje degradira i kvalitativno se uništava na visokim temperaturama.

Snažno sunce izbeljuje tamne boje i u unutrašnjosti automobila, naročito tkanine i kožu, pa je poželjno na sjedišta staviti presvlake kako biste ih zaštitili.

Jako UV zračenje, visoka temperatura i so u vazduhu (ako ste u blizini mora), koja se ponaša poput finog abrazivnog sredstva, na jakom vjetru uništavaju lak automobila.

Malo odškrinuti prozori mogu znatno smanjiti temperaturu u unutrašnjosti dok je auto parkiran.

Pravilan pritisak u gumama je ključan za izbjegavanje pregrijavanja i eksplozije guma na vrelom asfaltu.

