Najtraženija destinacija u svijetu za 2026. godinu: Ostrvo steklo reputaciju raja i van glavne sezone

Svake godine, vodeća platforma za putovanja, Tripadvisor, objavljuje svoje godišnje Travellers' Choice Awards, ističući trendi destinacije za tu godinu.

Izvor: Sun_Shine/Shutterstock

Dok mnogi magazini svake godine objavljuju liste "gdje putovati", Tripadvisor se razlikuje jer koristi podatke iz pregleda zajednice putnika tokom cijele godine, što pruža autentičan uvid u to šta stvarno privlači putnike.

Nagrade za 2026. godinu obuhvataju 270 destinacija u 60 zemalja širom svijeta, podeljenih u šest podkategorija:

trendi destinacije, najbolje destinacije, destinacije za kulturu i istoriju, gastronomske destinacije, destinacije za medeni mjesec i destinacije za solo putnike.

Portugalsko ostrvo Madeira - najtraženija destinacija u svijetu za 2026. godinu

Prema TripAdvisor-u, Madeira je ove godine destinacija broj jedan u svijetu po trendu putovanja.

Ostrvo je dugo bilo omiljeno među turistima koji traže sunce, primorska odmarališta i prelijepu prirodu, ali je posljednjih godina steklo i reputaciju jednog od centara avanturističkog turizma u Evropi, idealnog za posetu van glavne sezone.

Izvor: goga18128/Shutterstock

"Ujutru možete da se pjenjete na vrh od 1.800 metara u oblacima, a popodne da uživate u kanjoningu u unutrašnjosti okruženoj vodopadima i prirodnim bazenima", kaže Stela Kamba, osnivačica kompanije za aktivni turizam More Life Adventures, za Euronews Travel.

"To je jedna od rijetkih destinacija u Evropi gdje imate toliko različitih aktivnosti na tako malom prostoru", dodaje.

Ostale destinacije koje vrijedi posjetiti u 2026. godini

Druga destinacija koja je trenutno u trendu je Tbilisi, glavni grad Gruzije.

Prema Tripadvisor-u, Tbilisi "zrači energijom". Novi kulturni prostori niču širom grada, dok se istorijske zgrade pretvaraju u moderne butik hotele.

Gruzija takođe privlači digitalne nomade. Prošle godine sajt Nomad Capitalist ocenio je zemlju kao jednu od najboljih za rad na daljinu, zahvaljujući poslovnoj klimi, poreskim olakšicama i liberalnoj imigracionoj politici.

Milano zauzima šesto mjesto. Grad je u fokusu ove zime kao domaćin Zimskih olimpijskih igara, a otvaraju se i novi hoteli.

Najbolje destinacije za solo putnike u 2026. godini

Nagrade Tripadvisor-a korisne su i za solo putnike, jer identifikuju destinacije koje su same provjerili i preporučili putnici.

Polovina top 10 destinacija za solo putnike je u Evropi, uključujući Dablin, koji je na prvom mjestu. Grad je kompaktan, pogodan za šetnju, s prijateljskom atmosferom, a solo putnici mogu da posjete istorijske atrakcije.

Korisnici Redita napominju da je u Dablinu potpuno normalno jesti i piti samostalno, a centar je generalno bezbjedan za istraživanje, uključujući žene.

London je treći, Edinburg peti, dok je Madrid zauzeo osmo mjesto.

(MONDO)