Najtraženija destinacija u svijetu za 2026. godinu: Ostrvo steklo reputaciju raja i van glavne sezone

Svake godine, vodeća platforma za putovanja, Tripadvisor, objavljuje svoje godišnje Travellers' Choice Awards, ističući trendi destinacije za tu godinu.
Dok mnogi magazini svake godine objavljuju liste "gdje putovati", Tripadvisor se razlikuje jer koristi podatke iz pregleda zajednice putnika tokom cijele godine, što pruža autentičan uvid u to šta stvarno privlači putnike.
Nagrade za 2026. godinu obuhvataju 270 destinacija u 60 zemalja širom svijeta, podeljenih u šest podkategorija:
- trendi destinacije,
- najbolje destinacije,
- destinacije za kulturu i istoriju,
- gastronomske destinacije,
- destinacije za medeni mjesec i
- destinacije za solo putnike.
Portugalsko ostrvo Madeira - najtraženija destinacija u svijetu za 2026. godinu
Prema TripAdvisor-u, Madeira je ove godine destinacija broj jedan u svijetu po trendu putovanja.
Ostrvo je dugo bilo omiljeno među turistima koji traže sunce, primorska odmarališta i prelijepu prirodu, ali je posljednjih godina steklo i reputaciju jednog od centara avanturističkog turizma u Evropi, idealnog za posetu van glavne sezone.Izvor: goga18128/Shutterstock
"Ujutru možete da se pjenjete na vrh od 1.800 metara u oblacima, a popodne da uživate u kanjoningu u unutrašnjosti okruženoj vodopadima i prirodnim bazenima", kaže Stela Kamba, osnivačica kompanije za aktivni turizam More Life Adventures, za Euronews Travel.
"To je jedna od rijetkih destinacija u Evropi gdje imate toliko različitih aktivnosti na tako malom prostoru", dodaje.
Ostale destinacije koje vrijedi posjetiti u 2026. godini
Druga destinacija koja je trenutno u trendu je Tbilisi, glavni grad Gruzije.
Prema Tripadvisor-u, Tbilisi "zrači energijom". Novi kulturni prostori niču širom grada, dok se istorijske zgrade pretvaraju u moderne butik hotele.
Gruzija takođe privlači digitalne nomade. Prošle godine sajt Nomad Capitalist ocenio je zemlju kao jednu od najboljih za rad na daljinu, zahvaljujući poslovnoj klimi, poreskim olakšicama i liberalnoj imigracionoj politici.
Milano zauzima šesto mjesto. Grad je u fokusu ove zime kao domaćin Zimskih olimpijskih igara, a otvaraju se i novi hoteli.
Najbolje destinacije za solo putnike u 2026. godini
Nagrade Tripadvisor-a korisne su i za solo putnike, jer identifikuju destinacije koje su same provjerili i preporučili putnici.
Polovina top 10 destinacija za solo putnike je u Evropi, uključujući Dablin, koji je na prvom mjestu. Grad je kompaktan, pogodan za šetnju, s prijateljskom atmosferom, a solo putnici mogu da posjete istorijske atrakcije.
Korisnici Redita napominju da je u Dablinu potpuno normalno jesti i piti samostalno, a centar je generalno bezbjedan za istraživanje, uključujući žene.
London je treći, Edinburg peti, dok je Madrid zauzeo osmo mjesto.
(MONDO)