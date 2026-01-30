Proglašeno najljepše primorsko mjesto u Evropi za 2026: Bijeg na more bez mana i to blizu nas

Cavtat je proglašen najlepšim primorskim mjestom u Evropi za 2026. godinu, objavio je magazin Forbes.

Cavtat je primorsko mjesto na 15 km od Dubrovnika, a uspešno spaja kulturnu baštinu, opušteni mediteranski način života i vizuelnu privlačnost obale.

Organizacija European Best Destinations odlučila je da je Cavtat najbolji, a s tim se slažu i turisti koji su posetili grad tokom zime. Cavtat je nadmašio oko 200 evropskih konkurenata, kombinujući arhitekturu, istoriju i prirodnu ljepotu.

"Ali postoji i nešto što možda nije mjerljivo - opušteni mediteranski stil života, koji negujemo, što naglašavamo kroz naš slogan 'Where life is simple pleasure' - 'Gdje je živjeti užitak'", ističe direktor Turističke zajednice Konavle, Frano Herendija, za HRT, prenosi Jutarnji list.

Kako navodi, oni koji su posjetili Cavtat povodom laskave titule, grad je idealan za sve koji žele da pobjegnu od užurbane svakodnevice i provedu vrijeme na moru, a istovremeno uživaju u bogatoj kulturnoj baštini. Rodna kuća velikog hrvatskog slikara Vlaha Bukovca za mnoge je pravo otkriće.

Većina hotela i ugostiteljskih objekata tokom zime je zatvorena.

"Ključno je produžiti pred i postezonu kako bi se dobila uravnotežena raspodela turističkog prometa u sedam meseci turističke sezone", naglašava Herendija.

Priznanje je stiglo u najboljem trenutku - početkom godine, kada se tek planiraju godišnji odmori, zaključuju na HRT-u.

Pogledajte kako Cavtat izgleda:

