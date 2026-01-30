logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Proglašeno najljepše primorsko mjesto u Evropi za 2026: Bijeg na more bez mana i to blizu nas

Proglašeno najljepše primorsko mjesto u Evropi za 2026: Bijeg na more bez mana i to blizu nas

Autori monod.rs Autori N.D.
0

Cavtat je proglašen najlepšim primorskim mjestom u Evropi za 2026. godinu, objavio je magazin Forbes.

Najlepše primorsko mjesto u Evropi za 2026 Izvor: youtube/arwin tours/screenshot

Cavtat je primorsko mjesto na 15 km od Dubrovnika, a uspešno spaja kulturnu baštinu, opušteni mediteranski način života i vizuelnu privlačnost obale.

Organizacija European Best Destinations odlučila je da je Cavtat najbolji, a s tim se slažu i turisti koji su posetili grad tokom zime. Cavtat je nadmašio oko 200 evropskih konkurenata, kombinujući arhitekturu, istoriju i prirodnu ljepotu.

"Ali postoji i nešto što možda nije mjerljivo - opušteni mediteranski stil života, koji negujemo, što naglašavamo kroz naš slogan 'Where life is simple pleasure' - 'Gdje je živjeti užitak'", ističe direktor Turističke zajednice Konavle, Frano Herendija, za HRT, prenosi Jutarnji list.

Kako navodi, oni koji su posjetili Cavtat povodom laskave titule, grad je idealan za sve koji žele da pobjegnu od užurbane svakodnevice i provedu vrijeme na moru, a istovremeno uživaju u bogatoj kulturnoj baštini. Rodna kuća velikog hrvatskog slikara Vlaha Bukovca za mnoge je pravo otkriće.

Većina hotela i ugostiteljskih objekata tokom zime je zatvorena.

"Ključno je produžiti pred i postezonu kako bi se dobila uravnotežena raspodela turističkog prometa u sedam meseci turističke sezone", naglašava Herendija.

Priznanje je stiglo u najboljem trenutku - početkom godine, kada se tek planiraju godišnji odmori, zaključuju na HRT-u.

Pogledajte kako Cavtat izgleda:

Cavtat, Hrvatska
Izvor: YouTube/Arwin Tours

(Jutarnji list/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evropa primorje turizam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA