Koje evropske države nemaju planine? U njima nadmorska visina rijetko prelazi nekoliko stotina metara

Nisu sve evropske zemlje planinske. Pojedine države pretežno su ravničarske, što oblikuje njihov pejzaž, klimatske izazove i život stanovnika. Ove zemlje pokazuju da se uspjeh i razvoj ne mjere visinom planinskih vrhova.
Kada se pomene Evropa, prva asocijacija su često Alpi, Pirineji, Karpati ili Balkanske planine.
Ipak, kontinent bogat reljefom ima i svoju suprotnost - države koje gotovo da nemaju planine. Njihov pejzaž oblikuju ravnice, obale, rječne doline i blagi brežuljci, što snažno utiče na klimu, ekonomiju i način života.
Ravna Evropa
Među zemljama koje se smatraju "bezplaninskim" najčešće se navode Holandija, Danska, Belgija i Luksemburg. U ovim državama nema visokih planinskih masiva, a nadmorska visina rijetko prelazi nekoliko stotina metara.Izvor: BeckerBredel / imago stock&people / Profimedia
Holandija je najpoznatiji primjer - veliki dio teritorije nalazi se ispod nivoa mora, a najviša tačka zemlje, Vaalserberg, jedva dostiže 322 metra.
Umjesto planina, pejzaž čine kanali, nasipe i polderi, dok su bicikli važniji od žičara.
Danska je takođe izrazito ravna zemlja. Njena najviša tačka, Møllehøj, visoka je svega 170 metara. Umjesto planinskih lanaca, Danska se oslanja na obalu, vjetar i ravnice, što je čini idealnom za razvoj vetroenergije.
Belgija i Luksemburg imaju blago brdovite predjele, naročito u oblasti Ardena, ali se ti regioni ne smatraju pravim planinama u geografskom smislu, jer su niskog reljefa i bez oštrih visinskih razlika.
Ostrvske države bez vrhova
Malta i Kipar često se svrstavaju među zemlje bez planina, iako imaju uzvišenja i brda.
Njihove "najviše tačke" daleko su ispod planinskih standarda kontinentalne Evrope.
Ove zemlje više se oslanjaju na obalu i more nego na reljefnu raznolikost unutrašnjosti.
Baltičke ravnice
Estonija, Letonija i Litvanija takođe nemaju planine.
Najviši dijelovi ovih zemalja podsjećaju više na blage brežuljke nego na planinske masive. Ravničarski teren utiče na hladniju klimu, ali i na lakšu izgradnju infrastrukture i saobraćaja.
Kako nedostatak planina utiče na život
Zemlje bez planina nemaju ski-centre, alpske predele ni visinske klime, ali imaju druge prednosti. Ravnice olakšavaju poljoprivredu, saobraćaj i urbanizaciju.
Energija vetra i sunca često ima veći potencijal nego hidroenergija, koja zavisi od planinskih rijeka.
Istovremeno, ove zemlje su ranjivije na klimatske promjene, posebno na poplave i porast nivoa mora, jer nemaju prirodne visinske barijere.
Evropa nije samo planinska
Iako planine daju Evropi njen dramatični pejzaž, ravničarske zemlje pokazuju da geografska "skromnost" ne znači i ograničenja.
Naprotiv, mnoge od najrazvijenijih evropskih država upravo su one bez planina - dokaz da oblik tla ne određuje sudbinu zemlje, već način na koji se prilagođava.
(EUpravo zato)