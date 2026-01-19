logo
Koje evropske države nemaju planine? U njima nadmorska visina rijetko prelazi nekoliko stotina metara

Koje evropske države nemaju planine? U njima nadmorska visina rijetko prelazi nekoliko stotina metara

Izvor Eupravozato
0

Nisu sve evropske zemlje planinske. Pojedine države pretežno su ravničarske, što oblikuje njihov pejzaž, klimatske izazove i život stanovnika. Ove zemlje pokazuju da se uspjeh i razvoj ne mjere visinom planinskih vrhova.

Evropske države koje nemaju planine Izvor: Shutterstock/Creative Travel Projects

Kada se pomene Evropa, prva asocijacija su često Alpi, Pirineji, Karpati ili Balkanske planine.

Ipak, kontinent bogat reljefom ima i svoju suprotnost - države koje gotovo da nemaju planine. Njihov pejzaž oblikuju ravnice, obale, rječne doline i blagi brežuljci, što snažno utiče na klimu, ekonomiju i način života.

Ravna Evropa

Među zemljama koje se smatraju "bezplaninskim" najčešće se navode Holandija, Danska, Belgija i Luksemburg. U ovim državama nema visokih planinskih masiva, a nadmorska visina rijetko prelazi nekoliko stotina metara.

Izvor: BeckerBredel / imago stock&people / Profimedia

Holandija je najpoznatiji primjer - veliki dio teritorije nalazi se ispod nivoa mora, a najviša tačka zemlje, Vaalserberg, jedva dostiže 322 metra.

Umjesto planina, pejzaž čine kanali, nasipe i polderi, dok su bicikli važniji od žičara.

Danska je takođe izrazito ravna zemlja. Njena najviša tačka, Møllehøj, visoka je svega 170 metara. Umjesto planinskih lanaca, Danska se oslanja na obalu, vjetar i ravnice, što je čini idealnom za razvoj vetroenergije.

Kopenhagen
Izvor: EC/Joshua Andrew Gross

Belgija i Luksemburg imaju blago brdovite predjele, naročito u oblasti Ardena, ali se ti regioni ne smatraju pravim planinama u geografskom smislu, jer su niskog reljefa i bez oštrih visinskih razlika.

Ostrvske države bez vrhova

Malta i Kipar često se svrstavaju među zemlje bez planina, iako imaju uzvišenja i brda.

Njihove "najviše tačke" daleko su ispod planinskih standarda kontinentalne Evrope.

Malta
Izvor: Louai Barakat / AFP / Profimedia

Ove zemlje više se oslanjaju na obalu i more nego na reljefnu raznolikost unutrašnjosti.

Baltičke ravnice

Estonija, Letonija i Litvanija takođe nemaju planine.

Talin
Izvor: EC/Raigo Pajula

Najviši dijelovi ovih zemalja podsjećaju više na blage brežuljke nego na planinske masive. Ravničarski teren utiče na hladniju klimu, ali i na lakšu izgradnju infrastrukture i saobraćaja.

Kako nedostatak planina utiče na život

Zemlje bez planina nemaju ski-centre, alpske predele ni visinske klime, ali imaju druge prednosti. Ravnice olakšavaju poljoprivredu, saobraćaj i urbanizaciju.

Energija vetra i sunca često ima veći potencijal nego hidroenergija, koja zavisi od planinskih rijeka.

Istovremeno, ove zemlje su ranjivije na klimatske promjene, posebno na poplave i porast nivoa mora, jer nemaju prirodne visinske barijere.

Evropa nije samo planinska

Iako planine daju Evropi njen dramatični pejzaž, ravničarske zemlje pokazuju da geografska "skromnost" ne znači i ograničenja.

Naprotiv, mnoge od najrazvijenijih evropskih država upravo su one bez planina - dokaz da oblik tla ne određuje sudbinu zemlje, već način na koji se prilagođava.

(EUpravo zato)

