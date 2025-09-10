logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jedina evropska zemlja bez planina: Da li znate gdje je najviši vrh ima svega 170 metara?

Jedina evropska zemlja bez planina: Da li znate gdje je najviši vrh ima svega 170 metara?

0

Iako se nalazi u srcu Evrope, ova zemlja nema nijednu planinu, a rasprava o tome koji je njen najviši vrh traje već vijekovima. Otkrivamo šta Dansku čini potpuno ravničarskim čudom!

Danska je jedina evropska zemlja bez planina Izvor: Shutterstock/Marius Karp

Kada pomislimo na Evropu, često nam na pamet padaju veličanstveni planinski lanci poput Alpa, Karpata ili Dinarida. Ipak, postoji jedna evropska zemlja koja nema nijednu planinu i to nije baš tako poznata činjenica.

U pitanju je Danska, čiji je najviši prirodni vrh visok svega 170,86 metara nadmorske visine!

Najviša tačka Danske - niža od prosječnog brda

Najviša prirodna tačka Danske nosi naziv Melehoj, i nalazi se na svega 170,86 metara nadmorske visine. Iako se može učiniti kao brdo, ne kao vrh, zvanično se vodi kao najviša tačka ove skandinavske zemlje.

Na vrhu Melehoj nalazi se i toranj visok 13 metara, izgrađen još 1924. godine u znak sjećanja na ponovno ujedinjenje Jutlanda s ostatkom Danske.

Sa vrha tornja, kada je lepo vrijeme, pruža se pogled na ostrvo Samso, pa čak i na most preko tesnaca Lillebelt, udaljen 50 kilometara.

Blago talasasti pejzaži i plimne ravnice

Danski reljef pretežno čine blage ravnice oblikovane delovanjem ledenjaka tokom ledenih doba.

Nedavna analiza otkriva da Danska ima čak 607 kvadratnih kilometara plimnih ravnica. Klima je umerena, zime su blage i vjetrovite, a leta svježa, što dodatno oblikuje izgled krajolika.

Farska ostrva koja pripadaju Danskoj
Izvor: Andrew Mayovskyy/Shutterstock

Sporna titula najvišeg vrha - prirodan ili vještački?

Iako se Melehoj vodi kao najviši prirodni vrh, pojedini i dalje tvrde da bi titulu najviše tačke trebalo da nosi Iding Skovhoj, koji se uzdiže na 172,54 metra nadmorske visine.

Na njegovom vrhu nalaze se tri humke iz bronzanog doba, koje dostižu veću visinu od Melehoja.

Međutim, budući da se smatra da su ti humci vještačkog porekla, stručnjaci ih često isključuju iz zvaničnih statistika. Rasprave oko toga traju već vijekovima i ni danas nema konačnog odgovora.

Još neke gotovo potpuno ravne evropske države

Osim Danske, postoje još neke evropske zemlje koje nemaju prave planine, već se prostiru uglavnom po nizijama i ravnicama.

Tu spadaju:

Holandija - Više od polovine teritorije je ispod nivoa mora, a najviša tačka, Vaalserberg, doseže svega 322,7 metara. Najniža tačka zemlje, Zuidplaspolder, nalazi se 7 metara ispod nivoa mora. Zbog toga su Holanđani razvili ogroman sistem nasipa, brana i dina za odbranu od poplava.

Izvor: Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Estonija - Najviša tačka: oko 318 metara.

Letonija - Najviša tačka: oko 312 metara.

Litvanija - Najviša tačka: tačno 294 metra.

Izvor: Shutterstock

U poređenju sa evropskim divovima

Za razliku od ovih nizijskih država, najviši vrh Evrope - Elbrus u Rusiji - uzdiže se na čak 5642 metra nadmorske visine.

Sljedeći na listi je Mont Blanc (4810 metara), najviši vrh zapadne Evrope.

Ipak, pitanje koji se od ova dva vrha smatra najvišim u Evropi zavisi od toga gde se povlači granica između Evrope i Azije, jer o tome ne postoji univerzalno prihvaćena definicija.

(EUpravo zato/putnikofer.hr)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Danska planine

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA