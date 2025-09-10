Jedina evropska zemlja bez planina: Da li znate gdje je najviši vrh ima svega 170 metara?

Iako se nalazi u srcu Evrope, ova zemlja nema nijednu planinu, a rasprava o tome koji je njen najviši vrh traje već vijekovima. Otkrivamo šta Dansku čini potpuno ravničarskim čudom!

Izvor: Shutterstock/Marius Karp

Kada pomislimo na Evropu, često nam na pamet padaju veličanstveni planinski lanci poput Alpa, Karpata ili Dinarida. Ipak, postoji jedna evropska zemlja koja nema nijednu planinu i to nije baš tako poznata činjenica.

U pitanju je Danska, čiji je najviši prirodni vrh visok svega 170,86 metara nadmorske visine!

Najviša tačka Danske - niža od prosječnog brda

Najviša prirodna tačka Danske nosi naziv Melehoj, i nalazi se na svega 170,86 metara nadmorske visine. Iako se može učiniti kao brdo, ne kao vrh, zvanično se vodi kao najviša tačka ove skandinavske zemlje.

Na vrhu Melehoj nalazi se i toranj visok 13 metara, izgrađen još 1924. godine u znak sjećanja na ponovno ujedinjenje Jutlanda s ostatkom Danske.

Sa vrha tornja, kada je lepo vrijeme, pruža se pogled na ostrvo Samso, pa čak i na most preko tesnaca Lillebelt, udaljen 50 kilometara.

Blago talasasti pejzaži i plimne ravnice

Danski reljef pretežno čine blage ravnice oblikovane delovanjem ledenjaka tokom ledenih doba.

Nedavna analiza otkriva da Danska ima čak 607 kvadratnih kilometara plimnih ravnica. Klima je umerena, zime su blage i vjetrovite, a leta svježa, što dodatno oblikuje izgled krajolika.

Farska ostrva koja pripadaju Danskoj

Izvor: Andrew Mayovskyy/Shutterstock

Sporna titula najvišeg vrha - prirodan ili vještački?

Iako se Melehoj vodi kao najviši prirodni vrh, pojedini i dalje tvrde da bi titulu najviše tačke trebalo da nosi Iding Skovhoj, koji se uzdiže na 172,54 metra nadmorske visine.

Na njegovom vrhu nalaze se tri humke iz bronzanog doba, koje dostižu veću visinu od Melehoja.

Međutim, budući da se smatra da su ti humci vještačkog porekla, stručnjaci ih često isključuju iz zvaničnih statistika. Rasprave oko toga traju već vijekovima i ni danas nema konačnog odgovora.

Još neke gotovo potpuno ravne evropske države

Osim Danske, postoje još neke evropske zemlje koje nemaju prave planine, već se prostiru uglavnom po nizijama i ravnicama.

Tu spadaju:

Holandija - Više od polovine teritorije je ispod nivoa mora, a najviša tačka, Vaalserberg, doseže svega 322,7 metara. Najniža tačka zemlje, Zuidplaspolder, nalazi se 7 metara ispod nivoa mora. Zbog toga su Holanđani razvili ogroman sistem nasipa, brana i dina za odbranu od poplava.

Izvor: Utrecht Robin/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Estonija - Najviša tačka: oko 318 metara.

Letonija - Najviša tačka: oko 312 metara.

Litvanija - Najviša tačka: tačno 294 metra.

Izvor: Shutterstock

U poređenju sa evropskim divovima

Za razliku od ovih nizijskih država, najviši vrh Evrope - Elbrus u Rusiji - uzdiže se na čak 5642 metra nadmorske visine.

Sljedeći na listi je Mont Blanc (4810 metara), najviši vrh zapadne Evrope.

Ipak, pitanje koji se od ova dva vrha smatra najvišim u Evropi zavisi od toga gde se povlači granica između Evrope i Azije, jer o tome ne postoji univerzalno prihvaćena definicija.

