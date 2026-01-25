Zašto je ova država tako neobična? Nema aerodrom, željezničku stanicu ni autoputeve, a ima više turista nego stanovnika

Sa tri kule na planini Titano, dvostrukim šefom države i istorijom dužom od mnogih evropskih kraljevina, San Marino ostaje jedan od najvećih kurioziteta Starog kontinenta. Do ove države se ne može stići avionom, ali ima više turista nego stanovnika.

Na obroncima Apenina, potpuno okružen Italijom, nalazi se San Marino, jedna od najmanjih, ali i najneobičnijih država na svietu.

Na površini manjoj od 62 kvadratna kilometra, San Marino čuva istoriju dugu više od 1.700 godina, što ga čini najstarijom postojećom republikom na svijetu.

Iako mali po teritoriji i broju stanovnika, San Marino je pravi primer kako tradicija, legenda i upornost mogu nadživjeti vijekove velikih imperija.

Država koju je osnovao kamenorezac

Prema legendi, San Marino je osnovao Marinus, hrišćanski kamenorezac sa ostrva Rab, koji je početkom 4. vijeka pobjegao od progona rimskog cara Dioklecijana.

On se sklonio na planinu Titano, gde je okupio malu zajednicu ljudi željnih slobode. Umirući, Marinus je, prema predanju, izgovorio rečenicu koja se i danas smatra temeljem države: "Ostavljam vas slobodnima".

Ta ideja slobode postala je srž sanmarinske državnosti i razlog zbog kog ova mala republika nikada nije izgubila nezavisnost - čak ni tokom Napoleonovih osvajanja ili ujedinjenja Italije u 19. veku.

Tri kule koje čuvaju državu

Najprepoznatljiviji simbol San Marina su tri kule na vrhu planine Titano - Guaita, Cesta i Montale.

One se nalaze i na državnom grbu i zastavi. Nekada su služile kao utvrđenja i zatvori, a danas su turističke atrakcije sa kojih se pruža pogled koji, za vedrih dana, seže sve do Jadranskog mora.

Postoji i lokalno verovanje da tri kule predstavljaju slobodu, nezavisnost i istrajnost - vrijednosti koje San Marino ponosno čuva.

Neobičan politički sistem

San Marino ima jedan od najneobičnijih sistema vlasti na svijetu.

Državu istovremeno vode dva kapetana-regenta, koji se biraju svakih šest mjeseci. Ova praksa potiče iz srednjeg vijeka i osmišljena je kako bi se spriječila koncentracija moći u rukama jednog čovjeka. Mandat traje kratko, ali simbolika je jaka - vlast je prolazna, a republika vječna.

Zemlja bez vojske - ali sa samostrijelom

Iako nema klasičnu vojsku, San Marino ima ceremonijalnu gardu, uključujući i čuvenu Gardu samostrijelaca (Balestrieri), koja i danas učestvuje na takmičenjima i državnim ceremonijama.

Samostrijel je postao svojevrsni simbol otpora i tradicije u zemlji koja se vekovima oslanjala više na diplomatiju nego na oružje.

Da li ste znali?

San Marino nema aerodrom, željezničku stanicu ni autoputeve, ali ima više turista godišnje nego stanovnika - i to višestruko.

Turisti u San Marinu

Poznat je i po izdavanju kolekcionarskih poštanskih marki i kovanica evra sa sopstvenim motivima, koje su među najtraženijima u Evropi.

Ovu interesantnu zemlju, po mnogo čemu, posebnom čini još jedna činjenica - San Marino nikada nije imao javni dug u klasičnom smislu kakav poznaju velike države, a nezaposlenost je među najnižima u regionu.

Mala država, velika poruka

San Marino dokazuje da veličina države ne određuje njenu važnost.

Njegova istorija, legenda o slobodi i upornost da sačuva identitet u senci velikih sila čine ga jedinstvenim primjerom na evropskoj mapi.

U svijetu brzih promena, ova mala republika podsjeća da neke vrednosti, poput slobode i samouprave, mogu trajati vijekovima, bez obzira na broj stanovnika ili kvadratne kilometre.

