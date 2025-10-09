Marko Arnautović piše istoriju u Austriji: Golom u Beču došao nadomak velikog Tonija Polstera

Austrija "teroriše" San Marino, a Marko Arnautović je pogodio među prvima na stadionu "Ernst Hapel"

Izvor: Guenther Iby / AFP / Profimedia

Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović (36) bio je strijelac za Austriju protiv San Marina, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Legendarni centarfor tamošnje reprezentacije dao je gol u 8. minutu, trzajem glavom na centaršut veziste Marsela Sabicera (31).

Arnautović se 43. pogotkom u dresu reprezentacije primakao na samo dva gola zaostatka za najboljim strijelcem u istoriji Austrije, velikim Tonijem Polsterom (61 godina) i za njegovim rekordom od 44 pogotka.

Kako Austrija stoji u kvalifikacijama?

Austrija se u kvalifikacionoj Grupi "H" žestoko bori protiv Bosne i Hercegovine za prvo mjesto i za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. S obzirom na to da je protiv San Marina već na poluvremenu vodila 6:0, sa tim upisanim bodovima zadržaće perfektan skor poslije pet kola i prvo mjesto, sa tri boda više od drugoplasirane BiH.

Austrijanci će pod vođstvom selektora Ralfa Ragnika gostovati sljedeće nedelje u Rumuniji (12. oktobra), potom će gostovati Kipru u novembru u Limasolu, uoči vjerovatno ključnog meča u kvalifikacionoj grupi - protiv Bosne i Hercegovine u Beču 18. novembra, u posljednjem kolu kvalifikacija.

Koliki je Arnautovićev doprinos

Arnautović je u dosadašnjem dijelu kvalifikacija bio strijelac tri gola - sva tri protiv San Marina, u junu i u oktobru. Zajedno sa Zabicerom i Mihaelom Gregoričem je najbolji strijelac reprezentacije i uz to je asistirao za dva gola, uključujući i pobjedonosni protiv BiH u Zenici.

Podrazumijeva se, centarfor Zvezde igrao je u svakom meču za Austriju, a u junu je bio i njen kapiten, kao igrač sa rekordnim brojem nastupa (128).