logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marko Arnautović piše istoriju u Austriji: Golom u Beču došao nadomak velikog Tonija Polstera

Marko Arnautović piše istoriju u Austriji: Golom u Beču došao nadomak velikog Tonija Polstera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Austrija "teroriše" San Marino, a Marko Arnautović je pogodio među prvima na stadionu "Ernst Hapel"

Marko Arnautović dao novi gol za Austriju Izvor: Guenther Iby / AFP / Profimedia

Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović (36) bio je strijelac za Austriju protiv San Marina, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Legendarni centarfor tamošnje reprezentacije dao je gol u 8. minutu, trzajem glavom na centaršut veziste Marsela Sabicera (31).

Arnautović se 43. pogotkom u dresu reprezentacije primakao na samo dva gola zaostatka za najboljim strijelcem u istoriji Austrije, velikim Tonijem Polsterom (61 godina) i za njegovim rekordom od 44 pogotka.

Kako Austrija stoji u kvalifikacijama?

Austrija se u kvalifikacionoj Grupi "H" žestoko bori protiv Bosne i Hercegovine za prvo mjesto i za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. S obzirom na to da je protiv San Marina već na poluvremenu vodila 6:0, sa tim upisanim bodovima zadržaće perfektan skor poslije pet kola i prvo mjesto, sa tri boda više od drugoplasirane BiH.

Austrijanci će pod vođstvom selektora Ralfa Ragnika gostovati sljedeće nedelje u Rumuniji (12. oktobra), potom će gostovati Kipru u novembru u Limasolu, uoči vjerovatno ključnog meča u kvalifikacionoj grupi - protiv Bosne i Hercegovine u Beču 18. novembra, u posljednjem kolu kvalifikacija.

Koliki je Arnautovićev doprinos

Arnautović je u dosadašnjem dijelu kvalifikacija bio strijelac tri gola - sva tri protiv San Marina, u junu i u oktobru. Zajedno sa Zabicerom i Mihaelom Gregoričem je najbolji strijelac reprezentacije i uz to je asistirao za dva gola, uključujući i pobjedonosni protiv BiH u Zenici.

Podrazumijeva se, centarfor Zvezde igrao je u svakom meču za Austriju, a u junu je bio i njen kapiten, kao igrač sa rekordnim brojem nastupa (128).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Svjetsko prvenstvo kvalifikacije Austrija San Marino Marko Arnautović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC