Predsjednik FS BiH Vico Zeljković nakon poraza od Austrije: Sve je i dalje u našim rukama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nakon poraza fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine od Austrije rezultatom 2:1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, predsjednik FS BiH Vico Zeljković obratio se javnosti s porukom optimizma i odlučnosti.

vico zeljković Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Zmajevi" su doživjeli prvi poraz u kvalifikacijama za Mundijal, ali prema tvrdnjama igrača i selektora Sergeja Barbareza nakon meča sa Austrijancima (1:2), "budućnost će biti svijetla".

Sličnog mišljenja je i prvi čovjek bh. fudbala Vico Zeljković.

"Iza nas je težak meč i poraz od Austrije, ali nema mjesta obeshrabrenju. Put do Svjetskog prvenstva je dug i sve je i dalje u našim rukama. Moramo ostati fokusirani, pribrani i ne dozvoliti da jedan poraz poremeti sve ono dobro što smo do sada napravili", izjavio je Zeljković.

Predsjednik FS BiH je istakao snagu i karakter bh. igrača, naglašavajući da vjeruje u njihov potencijal.

"Ova ekipa pokazuje karakter, a ja i dalje vjerujem da možemo ostvariti željeni iskorak. Samo hrabro, uz vjeru u sebe i u sopstvenu snagu – pravi izazovi tek dolaze", poručio je on.

 (MONDO)

