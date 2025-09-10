logo
Rangnik ostavio navijače na Bilinom polju u čudu: Na teren izašao na biciklu, poznato i zašto (VIDEO)

Autor Haris Krhalić
0

Selektor Austrije imao je dobar razlog za ovakav potez.

ralf rangnik Izvor: Twitter/Screenshot

Fudbalska reprezentacija Austrije sinoć je na Bilinom polju savladala "zmajeve" rezultatom 1:2 u petoj utakmici kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

Austrijanci su tako napravili krupan korak ka plasmanu na Mundijal, a osim rezultata pažnju je privukla i nesvakidašnja scena u Zenici.
Naime, selektor Austrije Ralf Rangnik je pred početak utakmice iz tunela do klupe stigao na električnom biciklu. Korisio ga je Rangnik i na poluvremenu, a iz svega stoji dobro objašnjenje.

On se još oporavlja od operacije skočnog zgloba nakon komplikacija tokom ljeta, pa je odlučio da se provoza umjesto da šepa, čak se i našalivši poslije: "Inače bi šetnja bila malo predaleka."

U julu je Nijemac morao ponovo u bolnicu kada se prva operacija inficirala, što je zahtijevalo dodatni tretman i period pažljive rehabilitacije.

Kasnije je objasnio da "pravi male korake" i da njegov oporavak napreduje, iako i dalje izbjegava preveliko opterećenje zgloba. Sinoć je nakon meča objasnio kako je izbor pao baš na biciklo.

"Pošto smo znali da su ovdje putevi dosta dugi, ja još uvijek ne mogu toliko puno hodati. Nije bilo moguće organizovati golf vozilo zbog širine, pa smo tako izabrali ovu opciju s električnim biciklom“, poručio je Rangnik.

