"Danas sam najponosniji trener na svijetu!" Barbarez zadovoljan uprkos porazu: Ovo je put, ovo je energija!

Selektor BiH odjavio je duel sa Austrijom (1:2).

Izvor: NFSBiH

Fudbalska reprezentacija BiH doživjela je prvi poraz u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Poslije četiri uzastopne pobjede, izabranici Sergeja Barbareza savladani su u Zenici u duelu sa Austrijom rezultatom 1:2.

"Zmajevi" su pružili odličnu partiju protiv prvog favorita grupe. Nisu uspjeli da izbjegnu poraz, ali je selektor bh. tima Sergej Barbarez izuzetno zadovoljan onim što je njegova ekipa prikazala na terenu Bilinog polja.

"Vidjeti njihova lica u svlačionici je veliko razočaranje. Ja moram da kažem da sam danas najponosniji trener na svijetu. Ono što si moji momci dali od sebe, koju energiju su pružili 90 mintua, koju trku, angažman, pogotovo koncentracija... Rekao sam im sad da sam ponosan jer je to taj put kojim treba da idemo. Naravno da ovo boli, ali ima i revanš", rekao je selektor Barbarez za BHT1, nastavivši:

"Imali smo faze gdje smo se spustili, gdje smo se odmarali, gdje smo htjeli da ih navučemo. Sa druge strane imali smo dobrog pritiska, izlazaka. Možda je to u mojim očima najbolje poluvrijeme otkako sam ja selektor. Stvarno sam bio ponosan na to prvo poluvrijeme, to sam i rekao, onda primimo gol kratko poslije pauze, malo tu ima i neke nesreće da se lopta tačno odbije. Vratimo se vrlo brzo iz jedne odlične kontre i asistencije Demirovića i gola Džeke. Nažalost došao je taj drugi gol gdje se malo previše zavučemo, gdje naše šestice odu previše u zagrljaj štoperima, na kraju nismo mogli na vrijeme da izađemo i da izvršimo pritisak. Oni su takvi igrači da to iskoriste, ali sigurno da je poraz nezaslužen."

Ideja je, kaže, bila da se nakon ekspresnog izjednačenja iskoristi momentum, publika...

"To je bila ideja, to su bila i naša upustva. Nažalost daleko smo nekad od terena, daleko smo nekad i od prvog igrača, kod ove atmosfere na stadionu. Htjeli smo da kontorlišemo igru, bila je to šahovska partija, oni imaju predobru ekipu, dosta toga smo neutralisali. Bila nam je ideja da se ne spuštamo previše u šesnaesterac. Kod tog gola nismo mogli da reagujemo, da izvršimo pritisak na taj šuterski dio. Na kraju smo pokušali sa 4-5 ofgazivnih igrača. Uprkos svemu, ovo je pravi put, ovo je energija, ovo je ekipa koja će nama donijeti dosta radosti."

Amar Dedić je zbog povrede igru napustio u 58. minutu, prepustivši mjesto na terenu Jusufu Gazibegoviću.

"On je već u prvom polvuremenu nagovijestio da ima problem, čak sam i pretpostavio da će to tako biti brzo u prvom poluvremenu. Zato smo reagovali sa Gazibegovićem. Dobio je udarac u koljeno, osjećao je nelagodnost, čak mislim da je možda i nešto gore, ali ćemo sačekati pretrage kad se vrati u Lisabon", završio je Barbarez.

BiH će do kraja kvalifikacija odigrati još tri utakmice, a prva naredna zakazana je za 9. oktobar, kada će "zmajevi" gostovati Kipru.







(mondo.ba)